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Greve dos caminhoneiros

Dez aeroportos da Infraero estão sem combustível

Terminal de Brasília também não tem querosene de aviação

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 18:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 18:06
Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
A Infraero informou nesta sexta-feira que dez aeroportos administrados pela estatal estão sem combustível por conta da greve dos caminheiros. Metade desses terminais estão em capitais: Palmas, Goiânia, Maceió, Recife e Vitória. Os aeroportos de Carajás (PA), São José dos Campos (SP), Uberlândia (MG), Ilhéus (BA) e Juazeiro do Norte (CE) também estão sem combustível.
A estatal disse estar em contato com órgãos públicos relacionados ao setor aéreo para garantir a chegada dos caminhões com combustível de aviação aos aeroportos administrados pela empresa. Aos passageiros, a Infraero recomenda que procurem suas companhias para consultar a situação de seus voos, acrescentou.
Nos terminais administrados pela iniciativa privada, o aeroporto de Brasília, terceiro maior do país, também está sem combustível. Aviões que pousarem e que necessitem de abastecimento ficarão em solo até regularizar o fornecimento. Ainda não há previsão de regularização do estoque de combustível na capital do país.

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