Dez aeroportos da Infraero estão sem combustível

Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

A Infraero informou nesta sexta-feira que dez aeroportos administrados pela estatal estão sem combustível por conta da greve dos caminheiros. Metade desses terminais estão em capitais: Palmas, Goiânia, Maceió, Recife e Vitória. Os aeroportos de Carajás (PA), São José dos Campos (SP), Uberlândia (MG), Ilhéus (BA) e Juazeiro do Norte (CE) também estão sem combustível.

A estatal disse estar em contato com órgãos públicos relacionados ao setor aéreo para garantir a chegada dos caminhões com combustível de aviação aos aeroportos administrados pela empresa. Aos passageiros, a Infraero recomenda que procurem suas companhias para consultar a situação de seus voos, acrescentou.