Despesas sujeitas a teto de gastos sobem 9,9% de janeiro a julho

A conta não inclui os gastos extraordinários feitos para combater os efeitos da pandemia do novo coronavírus, Crédito: Freepik

As despesas sujeitas ao teto de gastos subiram 9,9% de janeiro a julho na comparação com igual período de 2019, segundo o Tesouro Nacional. A conta não inclui os gastos extraordinários feitos para combater os efeitos da pandemia do novo coronavírus, que ficam de fora do teto por serem urgentes e imprevistos.

Pela regra do teto, o limite de crescimento das despesas do governo é a variação acumulada da inflação em 12 meses até junho do ano passado. Porém, como o governo não ocupou todo o limite previsto em anos anteriores, na prática há uma margem para expansão de até 5,9%.