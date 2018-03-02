Desemprego em alta afasta sensação de melhora

Produção industrial: ociosidade nas fábricas também é fruto do atual cenário Crédito: LIONEL BONAVENTURE | AFP

Os números mostram que o pior da crise passou e que o país começou, inclusive, a retomar o crescimento econômico já em 2017. No entanto, o que boa parte da população sente é que esse cenário positivo ainda não chegou em seu dia a dia.

Esse sentimento tem uma relação direta com o desemprego em alta, a alta capacidade ociosa da indústria e os investimentos e a construção civil em baixa.

Na construção civil, por exemplo, apesar de alguns lançamentos imobiliários já estarem aparecendo, o setor ainda está longe do pico de empregos, em 2012, afirma o presidente do Sinduscon, Paulo Baraona.

Nós tivemos uma média de 34 mil empregos em 2017 no Estado. No pico, em 2012, tivemos 65 mil empregos. Já paramos de cair. Se chegarmos a 40 mil empregos este ano será uma grande vitória, destaca.

Outro problema é que a operação das fábricas também está, ainda, muito abaixo de sua capacidade. Mesmo com aquecimento da economia, as empresas só vão investir para ampliar sua capacidade produtiva quando chegarem a patamares mais altos de operação, explica o economista Orlando Caliman.

A maioria das fábricas está operando com baixa capacidade, algumas com 50%, outras com 40%, outras com 65% a 70% da capacidade. A primeira forma de atender o aumento do consumo à medida que ele avança é ir ocupando a ociosidade. E a ocupação da capacidade ociosa não tem gerado impacto forte em emprego nem em investimento, observa.

À medida que a economia aquece, isso vai cobrindo a ociosidade e disparando o gatilho dos investimentos, salienta o economista. Ainda estamos nessa fase da ociosidade na maioria dos setores. Só o setor mineral, aço, minério e celulose já estão em alta capacidade, mas eles não geram tantos empregos. Já os setores de alimentos, confecção, construção civil e setor moveleiro ainda estão com ociosidade grande.

O medo do desemprego, principal problema gerado pela crise de 2015 e 2016, travou o consumo, provocando a queda nas vendas e, consequentemente, na produção, o que culminou com a ociosidade das indústrias.

O professor de Economia da Ufes, Luiz Antonio Saade, explica que o desemprego só vai começar a cair quando o país voltar a investir. Investimento quer dizer a aquisição de máquinas e equipamentos e novas instalações, o que traz produção de novos bens e serviços e aumento de produção e também novos empregos.

No entanto, ainda há um cenário de incertezas para este ano. Temos empresas que querem investir, mas com receio do que possa a vir mais à frente, já que temos um ano de eleições, comenta Orlando Caliman.

3 DESAFIOS

CENÁRIO FISCAL

É considerado o maior entrave para o crescimento sustentável. O equilíbrio das contas públicas é importante porque determina a capacidade do governo de financiar investimentos.

AMBIENTE DE NEGÓCIOS





O Brasil tem que se tornar mais atraente para investidores. O país é o 125º no ranking de melhores ambientes de negócios do mundo. A complexidade tributária é o principal calo.

CENÁRIO POLÍTICO



