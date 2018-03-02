Desemprego em alta afasta sensação de melhora

Os números mostram que o pior da crise passou e que o país começou, inclusive, a retomar o crescimento econômico já em 2017. No entanto, o que boa parte da população sente é que esse cenário positivo ainda não chegou em seu dia a dia.
Esse sentimento tem uma relação direta com o desemprego em alta, a alta capacidade ociosa da indústria e os investimentos e a construção civil em baixa.
Na construção civil, por exemplo, apesar de alguns lançamentos imobiliários já estarem aparecendo, o setor ainda está longe do pico de empregos, em 2012, afirma o presidente do Sinduscon, Paulo Baraona.
Nós tivemos uma média de 34 mil empregos em 2017 no Estado. No pico, em 2012, tivemos 65 mil empregos. Já paramos de cair. Se chegarmos a 40 mil empregos este ano será uma grande vitória, destaca.
Outro problema é que a operação das fábricas também está, ainda, muito abaixo de sua capacidade. Mesmo com aquecimento da economia, as empresas só vão investir para ampliar sua capacidade produtiva quando chegarem a patamares mais altos de operação, explica o economista Orlando Caliman.
A maioria das fábricas está operando com baixa capacidade, algumas com 50%, outras com 40%, outras com 65% a 70% da capacidade. A primeira forma de atender o aumento do consumo à medida que ele avança é ir ocupando a ociosidade. E a ocupação da capacidade ociosa não tem gerado impacto forte em emprego nem em investimento, observa.
À medida que a economia aquece, isso vai cobrindo a ociosidade e disparando o gatilho dos investimentos, salienta o economista. Ainda estamos nessa fase da ociosidade na maioria dos setores. Só o setor mineral, aço, minério e celulose já estão em alta capacidade, mas eles não geram tantos empregos. Já os setores de alimentos, confecção, construção civil e setor moveleiro ainda estão com ociosidade grande.
O medo do desemprego, principal problema gerado pela crise de 2015 e 2016, travou o consumo, provocando a queda nas vendas e, consequentemente, na produção, o que culminou com a ociosidade das indústrias.
O professor de Economia da Ufes, Luiz Antonio Saade, explica que o desemprego só vai começar a cair quando o país voltar a investir. Investimento quer dizer a aquisição de máquinas e equipamentos e novas instalações, o que traz produção de novos bens e serviços e aumento de produção e também novos empregos.
No entanto, ainda há um cenário de incertezas para este ano. Temos empresas que querem investir, mas com receio do que possa a vir mais à frente, já que temos um ano de eleições, comenta Orlando Caliman.
3 DESAFIOS
CENÁRIO FISCAL
É considerado o maior entrave para o crescimento sustentável. O equilíbrio das contas públicas é importante porque determina a capacidade do governo de financiar investimentos.
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
O Brasil tem que se tornar mais atraente para investidores. O país é o 125º no ranking de melhores ambientes de negócios do mundo. A complexidade tributária é o principal calo.
CENÁRIO POLÍTICO
Este tem sido um fator importante no período de recessão. O noticiário eleitoral pode estressar o mercado financeiro e levar dúvidas sobre como será a política econômica.