Desconto de até 100% de juros para inadimplentes em mutirão

Mutirão será realizado no Sesc da cidade, até sexta-feira, das 9 às 17 horas Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo

Com descontos de até 100% nos juros e nas multas, um novo mutirão do Procon Estadual promete ajudar consumidores com nome sujo a ter novamente crédito na praça.





O evento, que começa hoje e vai até sexta, 18, no Sesc de Guarapari, reunirá oito empresas, quase todas da área financeira. As senhas para o atendimento de hoje começam a ser distribuídas às 8 horas. Apenas quem tem contas atrasadas há mais de 60 dias e que mora no município ou em cidades vizinhas será atendido.

A expectativa, segundo a diretora-presidente do Procon Estadual, Denize Izaíta, é negociar cerca de R$ 5 milhões em dívidas, reduzindo-as para um valor de R$ 1,1 milhão. Com a recente queda nos juros, acredito que poderemos ver negociações interessantes.

Denize afirma que a novidade da 11ª edição do Mutirão de Negociação de Dívidas é a participação do Bandes, que vai atender produtores rurais, empreendedores e pessoas físicas que não estão pagando as prestações dos empréstimos tomados.

Outro banco que vai participar do evento é o Banestes. A instituição financeira promete conceder descontos de até 100% nos juros e nas multas

Também terão estandes o Banco do Brasil, a Caixa, a Crefisa, Dacasa, Cesan e a Avista. Para os atendimentos de terça a sexta-feira, as senhas serão entregues sempre no dia anterior, das 14 às 18 horas.

NOVOS EVENTOS





Mas, além desse evento, Denize afirma que mais três mutirões já foram confirmados para julho, agosto e setembro e que o órgão estuda realizar mais um em novembro deste ano.

O próximo feirão será de 16 e 20 de julho, em Colatina, na Escola Polivalente Geraldo Vargas Nogueira. Entre 27 e 31 de agosto, ocorrerá um mutirão no Centro Esportivo Jaime Navarro de Carvalho, em Bento Ferreira, em Vitória. Nos dias 24 a 28 de setembro, será a vez de Cariacica, com atendimento na Faculdade Pio XII. Talvez na primeira semana de novembro façamos o último mutirão do ano em Vitória. Vamos verificar se haverá demanda para isso, acrescenta Denize.