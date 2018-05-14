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Guarapari

Desconto de até 100% de juros para inadimplentes em mutirão

Evento do Procon Estadual em Guarapari vai ajudar inadimplentes a limpar o nome

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 00:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 00:24
Mutirão será realizado no Sesc da cidade, até sexta-feira, das 9 às 17 horas Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo
Com descontos de até 100% nos juros e nas multas, um novo mutirão do Procon Estadual promete ajudar consumidores com nome sujo a ter novamente crédito na praça.
 
O evento, que começa hoje e vai até sexta, 18, no Sesc de Guarapari, reunirá oito empresas, quase todas da área financeira. As senhas para o atendimento de hoje começam a ser distribuídas às 8 horas. Apenas quem tem contas atrasadas há mais de 60 dias e que mora no município ou em cidades vizinhas será atendido.
A expectativa, segundo a diretora-presidente do Procon Estadual, Denize Izaíta, é negociar cerca de R$ 5 milhões em dívidas, reduzindo-as para um valor de R$ 1,1 milhão. Com a recente queda nos juros, acredito que poderemos ver negociações interessantes.
Denize afirma que a novidade da 11ª edição do Mutirão de Negociação de Dívidas é a participação do Bandes, que vai atender produtores rurais, empreendedores e pessoas físicas que não estão pagando as prestações dos empréstimos tomados.
Outro banco que vai participar do evento é o Banestes. A instituição financeira promete conceder descontos de até 100% nos juros e nas multas
Também terão estandes o Banco do Brasil, a Caixa, a Crefisa, Dacasa, Cesan e a Avista. Para os atendimentos de terça a sexta-feira, as senhas serão entregues sempre no dia anterior, das 14 às 18 horas.
NOVOS EVENTOS
 
Mas, além desse evento, Denize afirma que mais três mutirões já foram confirmados para julho, agosto e setembro e que o órgão estuda realizar mais um em novembro deste ano.
O próximo feirão será de 16 e 20 de julho, em Colatina, na Escola Polivalente Geraldo Vargas Nogueira. Entre 27 e 31 de agosto, ocorrerá um mutirão no Centro Esportivo Jaime Navarro de Carvalho, em Bento Ferreira, em Vitória. Nos dias 24 a 28 de setembro, será a vez de Cariacica, com atendimento na Faculdade Pio XII. Talvez na primeira semana de novembro façamos o último mutirão do ano em Vitória. Vamos verificar se haverá demanda para isso, acrescenta Denize.
 

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