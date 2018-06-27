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PIS/PASEP

Definido calendário de pagamento do Abono Salarial ano-base 2017

Pagamento começa a ser feito já no próximo mês

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 14:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 14:50
Pagamento começa a ser feito já no próximo mês Crédito: Reprodução/site Correio Popular Ritz
Foi definido nesta terça-feira (26), durante a reunião do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), na sede do Ministério do Trabalho, em Brasília, o calendário de pagamento do Abono Salarial ano-base 2017. Os pagamentos começam no dia 26 de julho deste ano. A estimativa é de que sejam destinados R$ 18,1 bilhões a 23,5 milhões de trabalhadores.
Quem nasceu de julho a dezembro, recebe o benefício ainda este ano. Já os nascidos entre janeiro e junho, terão o recurso disponível para saque em 2019. Em qualquer situação, o dinheiro ficará à disposição do trabalhador até o dia 28 de junho de 2019, prazo final para o recebimento.
A quantia que cada trabalhador tem para receber é proporcional ao número de meses trabalhados formalmente em 2017. O valor do abono salarial será calculado na proporção 1/12 do salário mínimo vigente na data do pagamento.
Quem trabalhou durante todo o ano receberá o valor cheio. Quem trabalhou por apenas 30 dias receberá o valor mínimo, explicou o chefe da divisão do Abono Salarial do Ministério do Trabalho, Márcio Ubiratan Britto.
Para ter direito ao Abono Salarial do PIS/Pasep é necessário ter trabalhado formalmente por pelo menos um mês, com remuneração média de até dois salários mínimos, em 2017. Além disso, o trabalhador precisa estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
Os empregados da iniciativa privada, vinculados ao PIS, sacam o dinheiro na Caixa. Para os funcionários públicos, associados ao Pasep, a referência é o Banco do Brasil. Os correntistas terão o benefício creditado em conta no período estabelecido no calendário.
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL ANO-BASE 2017
PIS
Calendário de pagamento do abono salarial ano-base 2017 Crédito: Divulgação/Ministério do Trabalho
PASEP

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