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Decreto aprova programa de dispêndios de estatais federais

O texto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, define resultados e metas que as estatais deverão gerar em 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 13:45

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 13:45

Documento
Decreto  aprova o Programa de Dispêndios Globais para 2021 das estatais federais Crédito: Freepik
O governo publicou nesta sexta-feira (4), no Diário Oficial da União, decreto que aprova o Programa de Dispêndios Globais para 2021 das estatais federais. O texto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, define resultados e metas que as estatais deverão gerar em 2021 e contempla empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, com exceção das dependentes do Tesouro Nacional.
De acordo com a secretaria-geral da Presidência da República, a aprovação do PDG 2021 ainda neste exercício "justifica-se pela necessidade de as empresas estatais efetuarem os seus planejamentos para os investimentos de 2021".

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