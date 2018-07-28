Decisão judicial afasta chance de Estado ganhar ferrovia

Trem da Vitória-Minas: Vale pleiteia renovação antecipada de concessão da ferrovia Crédito: Agência Vale/divulgação

Decisão da Justiça Federal na ação civil pública sobre a ferrovia no Sul capixaba - que seria construída com recursos da renovação antecipada da concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) - deixa mais distante uma solução para o impasse.

Além de não acatar pedido da Vale para o agendamento de uma audiência de conciliação, o juiz da 4ª Vara Federal Cível de Vitória, Luiz Henrique Horsth da Matta, afirma que a União, ao negociar a prorrogação, pode exigir investimentos em qualquer lugar do país como contrapartida da empresa.

O entendimento do magistrado ainda frustrou os planos do Estado de conseguir uma liminar para suspender o andamento do processo de prorrogação do contrato que dará direito à mineradora de explorar a EFVM por mais 30 anos.

Com exclusão dos questionamentos sobre a validade do investimento cruzado da ação, na prática, as movimentações para levar os recursos da outorga da Vitória-Minas para as obras da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), que ligará o Mato Grosso a Goiás, continuam de pé. De acordo com o juiz, essa estratégia pode ser utilizada em casos de interesse nacional.

Para negar as solicitações do governo do Estado, Horsth da Matta se baseou nos argumentos apresentados pelo governo federal, que alega não ter nenhum parecer fechado ainda sobre como será aplicado o dinheiro. Segundo a União, o assunto está em tramitação na Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), passará por consulta pública em agosto e será avaliado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Existe lei expressa autorizando, por meio de escolha do administrador, que a contrapartida econômica seja em malhas ferroviárias no interesse da administração pública... Assim, o governo federal tem a prerrogativa de entender que determinadas áreas devem receber investimento prioritariamente sobre outras. E sendo uma opção do governo de promover investimentos em áreas consideradas dramáticas por conta de gargalos e logística, a contrapartida econômica para a renovação de contratos reverte-se do caráter de escolha administrativa, baseada em critérios de conveniência e oportunidade, afirmou o magistrado.

A CRISE

Toda a polêmica em torno do assunto começou após a Secretaria do Programa de Parceria de Investimentos divulgar que a Vale investirá R$ 4 bilhões na construção da Fico a partir da prorrogação da EFVM. No entanto, em 2016, a mineradora havia se comprometido com o Espírito Santo de construir o trecho capixaba da EF-118, ligando o Porto de Tubarão, em Vitória, ao Porto Central, em Presidente Kennedy.

Para o procurador-geral do Estado, Alexandre Nogueira Alves, o juiz considerou um cenário novo apresentado pela União para decidir. Quando propusemos a ação, a afirmação é que os recursos iriam para o Centro-Oeste. Quando se manifestou no processo, a União disse que não era bem assim. Afirmou que haveria investimentos na própria malha da Vitória-Minas, explica ao acrescentar que o Estado vai recorrer ao Tribunal Federal Regional, no Rio de Janeiro, sobre a questão do investimento cruzado. Essa é a nossa grande divergência. Para nós, a contrapartida não pode ser em qualquer local, destaca.

O secretário de Estado do Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo, afirmou que um avanço que a ação trouxe foi a garantia da União de que tem interesse em aplicar recursos para melhorar a Vitória-Minas.

O Ministério Público Federal no Estado (MPF/ES), incluído no processo como coautor, informou que vai estudar o assunto.

ENTENDA

Renovação antecipada

A Vale informou, em 2016, o interesse de usar a renovação antecipada da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) para fazer um ramal ferroviário no Sul do Estado. A estrutura ligaria o Porto de Tubarão, em Vitória, ao Porto Central, em Presidente Kennedy.

Fico como contrapartida

O governo federal anunciou em 2 de julho que a Vale teria que construir a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico) como contrapartida pela prorrogação dos contratos de concessão da EFVM e da Estrada de Ferro Carajás (PA), um investimento de R$ 4 bilhões.

Dentro do PPI

No dia 4 de julho, a União divulgou que o trecho capixaba da EF-118 (entre Vitória e Kennedy) foi qualificado dentro do PPI. Segundo o governo, a obra seria feita pela VLI como contrapartida pela renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica.

Na Justiça

Em 12 de julho, o Estado ajuizou ação pedindo liminar para suspender a renovação antecipada da EFVM e para que os recursos sejam usados no ramal capixaba.

MPF como coautor

No dia 19, o MPF pediu à Justiça para ser coautor da ação.

Vale se manifesta

Na última terça, 24, a Vale se manifestou no processo e pediu à Justiça uma audiência de conciliação, o que foi negado pela Justiça.

União se manifesta

Na quarta, 25, a União se manifestou na ação afirmando que ainda não estava estabelecido que a contrapartida da Vale pela EFVM seria fazer a Fico. A União ainda disse que a renovação antecipada incluiria investimentos na própria malha e que o investimento poderia ocorrer em qualquer lugar do país.

Justiça decide