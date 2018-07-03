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Medidas cabíveis

Decisão do STF faz Petrobras suspender venda de ativos

Empresa anuncia mudança para negócios em refino, fertilizantes e na TAG
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 13:44

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 13:44

Petrobras Crédito: Divulgação
A Petrobras anunciou nesta terça-feira a suspensão dos processos competitivos para parcerias em refino e também de desinvestimentos na Araucária Nitrogenados e na Transportadora Associada de Gás (TAG).
A petroleira estatal afirmou, em fatos relevantes, que "está avaliando medidas cabíveis em prol dos seus interesses e de seus investidores" e que manterá o mercado informado.
Os chamados processos competitivos para formação de parcerias em refino foram anunciados em abril e compreendem a alienação de 60 por cento das refinarias Landulpho Alves (RLAM), na Bahia, e Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco, além das refinarias Alberto Pasqualini (REFAP), no Rio Grande do Sul, e Presidente Getúlio Vargas (REPAR), no Paraná.
Na prática, a Petrobras propôs vender 60 por cento do refino no Nordeste e Sul do país. A princípio, o processo aconteceria por meio da criação de subsidiárias e alienação de suas ações, englobando ainda ativos de transporte e logística integrados a estas unidades.
A companhia reiterou que esses processos fazem parte do reposicionamento estratégico da Petrobras no segmento de refino, transporte e logística, em linha com o Plano de Negócios 2018-2022, que prevê o estabelecimento de parcerias e desinvestimentos como uma das principais iniciativas para mitigação de riscos, agregação de valor, entre outros ganhos.
Em relação à TAG, na qual a Petrobras quer alienar sua participação de 90 por cento, a companhia lembrou que o processo já estava suspenso por decisão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A rede possui 4,5 mil quilômetros de gasodutos no Nordeste.
Já no caso da Araucária Nitrogenados, a suspensão ocorre meses depois de a própria Petrobras anunciar o início das negociações com a empresa Acron, com exclusividade por 90 dias, referente ao desinvestimento no setor de fertilizantes.

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