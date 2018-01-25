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De volta ao Brasil, Temer se concentrará na aprovação da Previdência

Evitando falar do julgamento de Lula, presidente embarcou nesta quinta-feira ao Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 12:31

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 12:31

Presidente Michel Temer em Davos, no Fórum Econômico Mundial Crédito: Reprodução/Instagram
Com a reforma da Previdência como prioridade nas próximas semanas, o presidente Michel Temer embarcou na manhã desta quinta-feira em Zurique de volta ao Brasil. Temer participou nesta semana do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Mas foi o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que dominou as atenções.
Temer deixou a cidade de Zurique pouco antes das 10h (7h do horário de Brasília). Mas evitou fazer qualquer comentário para a imprensa sobre o resultado referente ao ex-presidente. Na noite anterior, ao viajar de Davos para Zurique, onde pernoitou, Temer entrou por uma porta lateral do hotel onde se hospedava para também evitar os jornalistas.
Ainda na quarta-feira, o único comentário feito pelo presidente cumpriu à risca a estratégia do Planalto de tomar uma distância estratégica do julgamento. Para Temer, isso era uma questão do Judiciário.
Moreira Franco, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência deixou claro que o governo não irá embarcar em um debate político sobre a sentença contra Lula. Foi uma decisão judicial, insistiu o ministro, nesta quinta-feira.
Mas ensaiou uma crítica à tentativa de aliados de Lula de fazer oposição à decisão judicial por meio da política. Pode bater lata. Mas questionar politicamente não da, afirmou.
Para o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, a vida segue, continua, sem grandes problemas na política. O Brasil merece tranquilidade para trabalhar, afirmou.
Segundo Moreira Franco, a agenda do governo estará concentrada agora em tentar aprovar a reforma da previdência no dia 20 de fevereiro. Vamos trabalhar, conversar e tentar mostrar os números, disse, numa referência ao deficit de mais de R$ 260 bilhões.
O Estado apurou que o governo vai ganhar um forte aliado nos próximos dias para tentar fazer o assunto avançar: a OCDE. A entidade, que considera a adesão do Brasil, realizou um levantamento sobre as condições da economia brasileira e dirá que apenas com uma reforma é que o País estará nos padrões adotados pelos governos de economias maduras. O texto preliminar já está com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

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