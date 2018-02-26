De olho em vaga de emprego? Rede social pode atrapalhar contratação





Candidatos devem ter cuidado com conteúdos publicados na internet Crédito: Edson Chagas

Com o aumento do desemprego nos últimos anos, cresceu também a concorrência. E algumas atitudes podem ajudar ou atrapalhar os candidatos na conquista da vaga.

Especialistas em recrutamento e seleção alertam que o comportamento do profissional é detalhadamente avaliado e até mesmo postagens nas redes sociais podem tirar pontos na disputa pelo emprego.

É importante ir para a entrevista com uma roupa condizente com a vaga que está buscando, ter cuidado com o que posta nas redes sociais, ter foco em resultados, ser flexível, se relacionar bem e ter comprometimento.

O diretor da Estagilize Grande Vitória Kleber Alves diz que o primeiro passo é ter um bom currículo, mesmo se o candidato ainda estiver iniciando a carreira, como em um estágio ou primeiro emprego.

O currículo precisa conter todas as informações completas, de forma clara, sem erros de português, com cursos feitos, formações e dados pessoais, explicou.

Ainda segundo ele, é preciso chegar no horário marcado pelo entrevistador, sem atrasos, ter uma atitude proativa e positiva na entrevista, não mentir no currículo e ter calma. O candidato deve chegar na seleção para bater um papo com o entrevistador, entendendo que aquilo não é uma prova, mas sim o diálogo com uma pessoa que está oferecendo uma oportunidade de trabalho, comentou.

Segundo a psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, o cenário de reaquecimento atual realmente traz otimismo generalizado aos setores econômicos e isso acaba favorecendo o mercado como um todo e gerando oportunidades principalmente no comércio e em supermercados. Com esses dois setores reagindo, a cadeia inteira é aquecida, disse.

Ela aconselha a quem está entrando em uma empresa ter clareza de quais resultados vai entregar, precisa investir em requisitos técnicos e comportamentais. Elas querem funcionários engajados e comprometidos.

Ainda segundo Zouain, quem quiser conquistar de vez as vagas deve se autoconhecer, entender os pontos fracos e trabalhar para desenvolvê-los.