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PEQUISA

Datafolha aponta reprovação de privatização por 60% dos entrevistados

Ainda segundo o levantamento, 57% são contrários a reduzir leis trabalhistas

Publicado em 05 de Janeiro de 2019 às 15:28

Publicado em 

05 jan 2019 às 15:28
Plataforma de petróleo da Petrobras: maioria é contra a venda das estatais Crédito: Agência Petrobras
A maioria da população é contra a venda de estatais e a reforma trabalhista, como aponta pesquisa do Datafolha. Segundo o levantamento, realizado nos dias 18 e 19 de dezembro do ano passado com 2,077 mil pessoas em 130 cidades, 60% dos entrevistados discordam (totalmente ou em parte) de que o governo deva privatizar estatais, e 57% são contrários a reduzir leis trabalhistas.
O grupo de simpatizantes do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, é o que mais defende as privatizações, com 65%, bem como os mais ricos, que ganham mais de dez salários mínimos, com 56% de aprovação. Os que simpatizam com o PSDB manifestam apoio menor, de 41%, ao passo que os do PT representam o menor porcentual, de 29%.
Também o Datafolha perguntou se "mulheres ganharem menos do que os homens é um problema das empresas e não do governo", ao que metade discordou, outros 47% concordaram, ou seja, um empate considerando a margem de erro da pesquisa, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

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