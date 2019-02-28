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Consumidor

Dados climáticos vão ser usados para entender alta na conta de luz

Depois de reclamações, grupo de trabalho investiga se há irregularidades nos aumentos
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

27 fev 2019 às 22:23

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 22:23

BNDES aprova financiamento de R$ 7,6 bilhões para setor de energia Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Diante das reclamações dos consumidores sobre um aumento excessivo nas contas de luz, o grupo de trabalho criado para investigar os aumentos vai usar dados climáticos para saber se as altas temperaturas foram as responsáveis pela elevação dos gastos com energia.
A equipe pedirá ao Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para fazer um estudo sobre a alteração da temperatura dos últimos anos que justifique o aumento do consumo.
A medida foi resultado da primeira reunião, realizada nesta quarta-feira (27), do Grupo de Trabalho Multidisciplinar formado pelos Procons Estadual, de Vitória e Guarapari, e pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa.
Dados climáticos vão ser usados para entender alta na conta de luz
Segundo a diretora-presidente do Procon-ES, Lana Lages, os Procons não detêm capacidade técnica para aferir e comprovar eventual irregularidade que justifique o aumento no valor das faturas de energia elétrica. Por essa razão, foi criado o grupo de trabalho com o objetivo de apresentar à sociedade capixaba esclarecimentos quanto ao tema.
“A EDP alegou, durante reunião realizada na sede do Procon-ES, que a cobrança é devida pelo natural aumento do consumo nos períodos de férias e verão. Insatisfeitos com os argumentos, criamos esse grupo de trabalho para defender os interesses dos consumidores”, disse.
A diretora falou também sobre os resultados da primeira reunião. “Foi muito importante estreitar a relação com os órgãos de defesa do consumidor e já demos um grande passo. Também estão sendo analisadas proposições à empresa de energia elétrica que beneficiem os consumidores”, ressaltou.

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