Dados climáticos vão ser usados para entender alta na conta de luz

BNDES aprova financiamento de R$ 7,6 bilhões para setor de energia Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Diante das reclamações dos consumidores sobre um aumento excessivo nas contas de luz, o grupo de trabalho criado para investigar os aumentos vai usar dados climáticos para saber se as altas temperaturas foram as responsáveis pela elevação dos gastos com energia.

A equipe pedirá ao Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para fazer um estudo sobre a alteração da temperatura dos últimos anos que justifique o aumento do consumo.

A medida foi resultado da primeira reunião, realizada nesta quarta-feira (27), do Grupo de Trabalho Multidisciplinar formado pelos Procons Estadual, de Vitória e Guarapari, e pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa.

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Segundo a diretora-presidente do Procon-ES, Lana Lages, os Procons não detêm capacidade técnica para aferir e comprovar eventual irregularidade que justifique o aumento no valor das faturas de energia elétrica. Por essa razão, foi criado o grupo de trabalho com o objetivo de apresentar à sociedade capixaba esclarecimentos quanto ao tema.

“A EDP alegou, durante reunião realizada na sede do Procon-ES, que a cobrança é devida pelo natural aumento do consumo nos períodos de férias e verão. Insatisfeitos com os argumentos, criamos esse grupo de trabalho para defender os interesses dos consumidores”, disse.