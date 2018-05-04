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Expansão

Criada na internet, empresa capixaba vai abrir lojas de vinho no ES

Após comprar distribuidora, Wine planeja abrir sete pontos de venda ainda em 2018

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 21:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 21:13
Empresa capixaba especializada no comércio virtual de vinhos, a Wine vai abrir lojas físicas em Vitória e em outras cidades do Brasil a partir deste ano. A expansão dos negócios foi anunciada após a empresa comprar a importadora e distribuidora de vinhos Bodegas, que atua em bares, restaurantes, empórios e hotéis há 15 anos. O valor da transação não foi informado.
Vinho: empresa capixaba anuncia abertura de lojas físicas Crédito: Divulgação
Com a aquisição, a Wine planeja abrir sete lojas de rua ainda em 2018. Uma delas será em Vitória, ainda sem data de inauguração prevista. A partir do ano que vem, novas unidades também devem ser abertas na Grande Vitória e no interior do Estado, segundo projeta a empresa.
O projeto de lojas físicas, que irão levar o nome de "Garage", já havia sido iniciado pela Bodegas no ano passado, com abertura de três unidades, duas em Porto Alegre e uma em Curitiba. Com a compra da empresa pela Wine, maior e-commerce de vinhos da América Latina, o projeto será ampliado. A meta é abrir 100 lojas em cinco anos pelo país.
Rogerio Salume, CEO da Wine Crédito: Rafaella Reis
"Estamos deixando de ser uma empresa on-line para nos tornar uma empresa 'all-line' e deixar a critério dos nossos sócios e clientes a forma que ele prefere se relacionar. A escolha é dele. Nossa parte é garantir um portfólio de vinhos de excelência e preço, independentemente do canal", afirma o CEO da Wine, Rogério Salume. 
De acordo com a Wine, as lojas serão pontos para atender consumidores e também empresas como restaurantes, bares e empórios, por exemplo, facilitando a distribuição. "Com esses pontos físicos, é possível reduzir o tempo de entrega nessas cidades de 24 horas para até quatro horas, aproveitando o estoque da unidade. A curto prazo, implantaremos também benefícios para os sócios do Clube Wine e para os clientes da loja on-line que optarem por frequentar o ponto físico", informou a empresa.
Em 2017, a Wine teve um faturamento de R$ 400 milhões.

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