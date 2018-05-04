Criada na internet, empresa capixaba vai abrir lojas de vinho no ES

Empresa capixaba especializada no comércio virtual de vinhos, a Wine vai abrir lojas físicas em Vitória e em outras cidades do Brasil a partir deste ano. A expansão dos negócios foi anunciada após a empresa comprar a importadora e distribuidora de vinhos Bodegas, que atua em bares, restaurantes, empórios e hotéis há 15 anos. O valor da transação não foi informado.

Vinho: empresa capixaba anuncia abertura de lojas físicas Crédito: Divulgação

Com a aquisição, a Wine planeja abrir sete lojas de rua ainda em 2018. Uma delas será em Vitória, ainda sem data de inauguração prevista. A partir do ano que vem, novas unidades também devem ser abertas na Grande Vitória e no interior do Estado, segundo projeta a empresa.

O projeto de lojas físicas, que irão levar o nome de "Garage", já havia sido iniciado pela Bodegas no ano passado, com abertura de três unidades, duas em Porto Alegre e uma em Curitiba. Com a compra da empresa pela Wine, maior e-commerce de vinhos da América Latina, o projeto será ampliado. A meta é abrir 100 lojas em cinco anos pelo país.

Rogerio Salume, CEO da Wine Crédito: Rafaella Reis

"Estamos deixando de ser uma empresa on-line para nos tornar uma empresa 'all-line' e deixar a critério dos nossos sócios e clientes a forma que ele prefere se relacionar. A escolha é dele. Nossa parte é garantir um portfólio de vinhos de excelência e preço, independentemente do canal", afirma o CEO da Wine, Rogério Salume.

De acordo com a Wine, as lojas serão pontos para atender consumidores e também empresas como restaurantes, bares e empórios, por exemplo, facilitando a distribuição. "Com esses pontos físicos, é possível reduzir o tempo de entrega nessas cidades de 24 horas para até quatro horas, aproveitando o estoque da unidade. A curto prazo, implantaremos também benefícios para os sócios do Clube Wine e para os clientes da loja on-line que optarem por frequentar o ponto físico", informou a empresa.