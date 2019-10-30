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Ministro da Economia

Crescimento de 2020 será o dobro do deste ano, afirma Guedes

De acordo com o ministro, a economia brasileira deverá encerrar o ano corrente com crescimento de pouco menos de 1% e. em 2020, esse número será de 2% ou 2,5%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 20:18

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 20:18

O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Arquivo/Tânia Rêgo/Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje (30) que o Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país) em 2020 será de pelo menos o dobro do resultado deste ano. De acordo com o ministro, a economia brasileira deverá encerrar o ano corrente com crescimento de pouco menos de 1% e. em 2020, esse número será de 2% ou 2,5%.
É a primeira vez que você tem essa combinação de crescimento com inflação descendo, disse o ministro ao participar de evento promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo, na capital paulista. O crescimento econômico está começando lento, mas, seguramente, já vai ser mais do que o dobro no ano que vem, do que neste ano, destacou Guedes.

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O ministro ressaltou que, além das reformas que o governo conseguiu realizar, muitos acordos comerciais saíram do papel. O Mercosul estava parado há oito anos; andou; [o acordo com] a União Europeia estava parado há 20 anos, andou; a própria [reforma] previdenciária andou; quebramos o monopólio de distribuição e exploração de gás, e isso vai derrubar [o preço da] energia, e nós vamos industrializar o país em cima de energia barata, afirmou.
Guedes informou que, em uma semana, deverá avançar no Congresso Nacional a chamada Medida Provisória (MP) do Saneamento, que trata de investimentos privados no setor. Virá uma onda de investimentos em saneamento. A privatização dos investimentos em saneamento irá realmente trazer saneamento para as cidades brasileiras, ressaltou.

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