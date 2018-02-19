Cresce total de usuários de planos de saúde no Brasil, segundo ANS

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No mês de janeiro, houve um pequeno crescimento na base total de usuários de planos de saúde do país, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O Brasil tem agora 47,4 milhões de beneficiários em planos médico-hospitalares, ou seja, 119.507 usuários a mais do que o número registrado em dezembro de 2017 e 63.995 a mais em relação a janeiro do ano passado.

De acordo com a pesquisa. vale destacar o crescimento entre os planos empresariais. Em janeiro de 2017, eram 31,33 milhões de beneficiários nesta categoria. No mês passado, porém, as empresas já tinham 31,66 milhões de cadastrados. No caso dos contratos por adesão, houve uma pequena queda de 69.750 usuários no período de um ano. Nos contratos individuais, também houve recuo: de 9,34 milhões de clientes, em janeiro do ano passado, para 9,17 milhões, em janeiro deste ano.

Ainda de acordo com o levantamento da ANS, os planos exclusivamente odontológicos também apresentaram crescimento da base geral de clientes. Em janeiro deste ano, eram 23,06 milhões de beneficiários, um aumento de 49.153 beneficiários (em relação a dezembro de 2017) e de 1,42 milhão (em comparação com janeiro do ano passado).

Houve um salto no total de usuários de planos odontológicos empresariais: eram 15,86 milhões em janeiro do ano passado e, agora, são 17,05 milhões de clientes. No caso dos planos por adesão, a base cresceu em apenas 37.421 beneficiários, no período de um ano. Para os planos individuais, o crescimento foi maior: de 3,87 milhões, em janeiro do ano passado, para 4,08 milhões, em janeiro deste ano.