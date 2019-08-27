Crédito imobiliário: com juro menor, vale a pena fazer a portabilidade

Chave de imóvel: bancos permitem a portabilidade Crédito: Pixabay

taxa básica de juros (Selic) atingindo seu menor patamar histórico, 6% ao ano, uma boa opção para quem já está em processo de compra da casa própria é reavaliar o financiamento imobiliário pedindo a portabilidade (transferência do financiamento) para outro banco a fim de conseguir taxas mais baixas. O Banco do Brasil, o Bradesco, a Caixa Econômica Federal e o Santander aceitam clientes por portabilidade, conforme levantamento feito pelo Gazeta Online. Com aatingindo seu menor patamar histórico, 6% ao ano, uma boa opção para quem já está em processo de compra da casa própria é reavaliar o financiamento imobiliário pedindo a portabilidade (transferência do financiamento) para outro banco a fim de conseguir taxas mais baixas. O Banco do Brasil, o Bradesco, ae o Santander aceitam clientes por portabilidade, conforme levantamento feito pelo

Banestes está em fase piloto para dar essa opção de levar o financiamento de um outro banco para a instituição capixaba a partir de outubro, segundo previsão. Outros bancos, como o Itaú Unibanco, também operam em fase de testes e devem oferecer o serviço da portabilidade para os compradores nos próximos meses. Já oestá em fase piloto para dar essa opção de levar o financiamento de um outro banco para a instituição capixaba a partir de outubro, segundo previsão. Outros bancos, como o Itaú Unibanco, também operam em fase de testes e devem oferecer o serviço da portabilidade para os compradores nos próximos meses.

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

Para efetivar a portabilidade, devem ser apresentados ao banco de destino uma cópia do contrato do financiamento a ser portado e um extrato atualizado de evolução de dívida. Nesses documentos, constam as informações necessárias para o pedido de portabilidade ao banco de origem, as quais são comuns ao mercado financeiro.

A portabilidade é condicionada à aprovação de crédito e também à aceitação de risco pela seguradora, já que o seguro imobiliário composto pelas coberturas Morte e Invalidez Permanente (MIP) e Danos Físicos ao Imóvel (DFI) também é portado, correspondendo a uma nova contratação.

No primeiro semestre deste ano, já foram feitos 3.466 pedidos de portabilidade no país, segundo informações do jornal O Globo.

VEJA COMO CADA BANCO TRATA A PORTABILIDADE

Banco do Brasil

Sobre portabilidade de crédito imobiliário, os interessados em portar suas operações para o BB podem consultar as condições ao simular a contratação de nova proposta no site bb.com.br/imoveis, no app BB ou pelo autoatendimento pela internet. Para simulação, o valor a financiar corresponderá ao saldo devedor atual da operação contratada no outro banco, o prazo, ao número de parcelas ainda a pagar e o valor do imóvel, ao seu valor corrente.

Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco opera em fase de testes para oferecer o serviço a todos os clientes nos próximos meses.

Banestes

O Banestes está com operações em fase piloto. A previsão de conclusão é para setembro e de liberação para a rede de agências, para todos os clientes, em outubro.

Bradesco