Correios: prazo para regularizar entregas é de 15 dias

Os Correios informaram, nesta sexta-feira (1), que serão necessários cerca de 15 dias para que as operações das entregas sejam normalizadas em todo o país em virtude da paralisação dos caminhoneiros. De acordo com a estatal, o volume de objetos entregues foi aproximadamente 50% menor em comparação a dias normais de operação.
Quanto aos processos operacionais, a empresa ressaltou que já possui um plano de ações que abrangem, desde jornada extraordinária para os empregados próprios, até contratações de mão de obra temporária e de linhas extras para agilizar o escoamento da carga represada.
Os Correios reforçaram que os serviços com dia e hora marcados casos dos Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje, Disque Coleta e Logística Reversa Domiciliária permanecem temporariamente suspensos. Os demais serviços de encomendas como o Sedex convencional e o PAC tiveram apenas o prazo de entrega ampliado. O atendimento nas agências tem sido realizado de maneira regular e a empresa continua recebendo as postagens normalmente.