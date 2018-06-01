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Reflexos da paralisação

Correios: prazo para regularizar entregas é de 15 dias

Greve dos caminhoneiros prejudicou operações da estatal

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 19:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 19:16
15 dias: prazo para que as operações das entregas sejam normalizadas em todo o país em virtude da paralisação dos caminhoneiros Crédito: Divulgação | Correios
Os Correios informaram, nesta sexta-feira (1), que serão necessários cerca de 15 dias para que as operações das entregas sejam normalizadas em todo o país em virtude da paralisação dos caminhoneiros. De acordo com a estatal, o volume de objetos entregues foi aproximadamente 50% menor em comparação a dias normais de operação.
Quanto aos processos operacionais, a empresa ressaltou que já possui um plano de ações que abrangem, desde jornada extraordinária para os empregados próprios, até contratações de mão de obra temporária e de linhas extras para agilizar o escoamento da carga represada.
Os Correios reforçaram que os serviços com dia e hora marcados  casos dos Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje, Disque Coleta e Logística Reversa Domiciliária  permanecem temporariamente suspensos. Os demais serviços de encomendas como o Sedex convencional e o PAC tiveram apenas o prazo de entrega ampliado. O atendimento nas agências tem sido realizado de maneira regular e a empresa continua recebendo as postagens normalmente.
> Com greve dos caminhoneiros, exportações caem mais de 30%

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