Correios: prazo para regularizar entregas é de 15 dias

15 dias: prazo para que as operações das entregas sejam normalizadas em todo o país em virtude da paralisação dos caminhoneiros Crédito: Divulgação | Correios

Os Correios informaram, nesta sexta-feira (1), que serão necessários cerca de 15 dias para que as operações das entregas sejam normalizadas em todo o país em virtude da paralisação dos caminhoneiros. De acordo com a estatal, o volume de objetos entregues foi aproximadamente 50% menor em comparação a dias normais de operação.

Quanto aos processos operacionais, a empresa ressaltou que já possui um plano de ações que abrangem, desde jornada extraordinária para os empregados próprios, até contratações de mão de obra temporária e de linhas extras para agilizar o escoamento da carga represada.