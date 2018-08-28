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Despacho postal

Correios passam a cobrar taxa de R$ 15 por encomendas internacionais

Prazo de entrega passa a contar a partir da data da confirmação do pagamento

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 15:39
Prazo de entrega passa a contar a partir da data da confirmação do pagamento Crédito: Divulgação | Correios
As encomendas internacionais que chegarem ao Brasil pelos Correios passam agora a ser taxadas por uma cobrança do despacho postal. O valor cobrado será de R$ 15. Segundo a empresa, o prazo de entrega do objeto passa a contar a partir da data da confirmação do pagamento.
Nos últimos anos, o serviço era cobrado apenas para os objetos tributados pela Receita Federal. Os Correios informaram que, com o aumento das importações, a empresa precisou injetar mais recursos na operação para manter o padrão do serviço.
A empresa esclareceu ainda que o despacho postal não é o mesmo serviço de frete. Refere-se às atividades de suporte ao tratamento aduaneiro, como recebimento dos objetos e inspeção por raios-X, formalização da importação no sistema da Receita Federal e tratamento de eventuais inconformidades (objetos proibidos, perigosos ou com exigências específicas).
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Rastreamento de produtos
Os destinatários que estiverem aguardando encomendas do exterior devem acessar o rastreamento de objetos no link e realizar o pagamento do despacho postal por meio de boleto ou cartão de crédito.
Outras informações e orientações sobre os procedimentos para pagamento e liberação das encomendas estão disponíveis no link: https://www.correios.com.br/encomendas-logistica/minhas-importacoes

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