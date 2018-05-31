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ESTRADAS LIBERADAS

Coronel Nylton: todas rodovias do ES devem estar liberadas até quinta

Líder do movimento diz que greve está encerrada, mas ainda havia pontos de bloqueio no ES na noite desta quarta; secretário da Segurança Pública acredita em normalização na quinta

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 22:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 22:07
Caminhoneiros se ajoelharam na BR 101, em Viana, na manhã desta quarta-feira (30) e diziam que "iriam até o fim" Crédito: Rafael Silva
Depois de dez dias de manifestações de caminhoneiros, o número de pontos de bloqueio caiu quase pela metade e o movimento já mostra sinais de que vai acabar em breve. Líder do movimento disse na noite desta quarta-feira (30) que os caminhoneiros decidiram acabar com a greve, mas ainda existem alguns pontos de bloqueio no Estado.
De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), até esta quinta-feira (31) os últimos pontos de concentração dos grevistas devem ser desmobilizados.
GREVE DOS CAMINHONEIROS | Veja as repercussões
Até as 15 horas desta quarta-feira eram 19 pontos de manifestação no Espírito Santo, número bem menor do que o apresentado no auge da greve, quando o Estado teve 39 pontos de protesto.
De acordo com o secretário estadual da Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, com o volume de desmobilizações espera-se que até esta quinta-feira o Estado tenha as rodovias totalmente liberadas para passagem de caminhões de carga.
No caso do ponto de manifestação localizado no entrocamento das BRs 101 e 262, em Viana, uma das principais ocupações, a desmobilização ocorreu na noite desta quarta-feira (30). 
"Foi uma decisão dos próprios manifestantes. Até hoje não houve nenhuma ação que foi necessário o uso da força, tudo aconteceu no diálogo", explicou o secretário de Segurança Pública.
Outro ponto desmobilizado foi na BR 259, no Trevo de Santa Helena e em Barbados, em Colatina. A desocupação ocorreu na tarde desta-quarta feira, por volta das 14h45.
Em entrevista ao Gazeta Online, o líder do movimento dos caminhoneiros no Estado, Bira Nobre, disse que o movimento está encerrado.  "Está tudo liberado. Entramos de cabeça erguida. O movimento não acaba, vamos aguardar novas orientações para lutar pela redução dos impostos nos combustíveis". 
 

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