Coronavírus: governo vai pagar R$ 200 para trabalhador informal

Bolsonaro e ministros durante pronunciamento sobre coronavírus Crédito: TV Brasil/Reprodução

O governo federal liberará R$ 15 bilhões em benefícios de até R$ 200 para trabalhadores informais e autônomos por um período de três meses. Por mês o governo deve gastar R$ 5 bilhões na concessão desses benefícios. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, esses trabalhadores fazem parte do Cadastro Único e não recebem benefícios sociais.

Em coletiva de empresa nesta quarta-feira (18), Guedes declarou que os trabalhadores receberão os recursos na Caixa e no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas ainda não deu detalhes de como o processo será feito. Ainda segundo o ministro, a medida deve ser assinada ainda nesta quarta-feira (18) pelo presidente.

"Preocupação do presidente é o mercado informal, são 38 milhões de brasileiros que estão nas praias vendendo mate, vendendo cocada na rua, são os flanelinhas" Paulo Guedes - Ministro da Economia

Guedes ainda declarou que essa medida só será possível após a decretação do estado de calamidade nacional. Por meio dela o governo estará autorizado a não cumprir a meta fiscal, que prevê um rombo de R$ 124,1 bilhões nas contas públicas.

A intenção é de que haja pagamento direto em contas, sem necessidade de visita a agências. O novo benefício tem valores próximos aos do Bolsa Família. Atualmente, o benefício básico do programa é de R$ 89 por família, com adicional variável que pode chegar a R$ 205.

MEDIDAS PARA QUEM ESTÁ EMPREGADO

O governo também estuda suspender os contratos de formais de trabalho vigentes e liberar o seguro-desemprego por até 90 dias. A proposta seria apenas para os setores mais afetados pelo Covid-19, como bares, restaurantes, companhias aéreas e empresas de turismo.