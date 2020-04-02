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1ª parcela

Coronavírus: Bradesco antecipa 13º salário a funcionários

Agências bancárias tiveram o horário de atendimento reduzido, mas seguem abertas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 16:27

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 16:27

O Bradesco informou que vai antecipar para seus cerca de 100 mil funcionários o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Esses recursos seriam pagos em 28 de maio, mas o pagamento será feito em 29 de abril por conta da crise gerada pela pandemia de coronavírus.
Bradesco tem 40 agências bancárias no Espírito Santo
O banco diz que redimensionou o atendimento em um sistema de rodízio em que os funcionários se revezam em turnos semanais Crédito: Google Earth
"A medida busca proporcionar tranquilidade e apoio para quem trabalha na Organização durante o enfrentamento à pandemia de coronavírus", diz o banco, em nota à imprensa.
O Bradesco informa ainda que também adotou uma série de ações emergenciais em linha com as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) e tem feito ampla divulgação dos cuidados a serem tomados por seus funcionários.

AGÊNCIAS SEGUEM ABERTAS

Isso porque as agências bancárias tiveram o horário de atendimento reduzido, mas seguem abertas. O banco diz que redimensionou o atendimento em um sistema de rodízio em que os funcionários se revezam em turnos semanais.
Além disso, grande parte do quadro do Bradesco está em home office, segundo a instituição. "Mais de 4 mil funcionários considerados como grupo de risco, além de estagiários e menores aprendizes, de início já haviam sido orientados a permanecer de imediato em suas residências", acrescenta o banco, em nota.

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