Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Controlador da Azul vende ações da empresa para pagar empréstimo
Companhia aérea

Controlador da Azul vende ações da empresa para pagar empréstimo

O controlador da Azul se desfez de 47% de sua posição na aérea, mas mantém o controle da Azul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 11:15

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 11:15

Avião da companhia aérea Azul
Avião da companhia aérea Azul Crédito: Rafael Nunes/Divulgação
O controlador da Azul, David Neeleman, reduziu sua participação acionária na companhia aérea ao longo do mês de março, anunciou nesta terça-feira (14) a empresa em fato relevante. A operação se deu porque o investidor não teria conseguido quitar um empréstimo pessoal que tinha como garantia ações da aérea.
O empresário se desfez de parte de suas ações preferenciais (sem direito a voto), mas mantém o controle da Azul, já que segue como detentor de 67% das ações ordinárias (com direito a voto) da companhia.
No total, ele se desfez de 47% de sua posição na aérea. Neeleman é fundador da Azul e acionista também das aéreas TAP (com quem a empresa brasileira tem uma joint venture) e Breeze.

Veja Também

Brasil fecha fronteiras aéreas a estrangeiros de todas as nacionalidades

Até março, Neeleman tinha 11.432.352 ações preferenciais da Azul, o equivalente a 3,5% desses papéis. Agora, tem 2.116.004 papéis sem direito a voto, o que representa 0,64%. A informação foi revelada na noite da última segunda (13) pelo site Brazil Journal.
Em nota enviada à reportagem, a Azul diz que a operação foi resultado de um empréstimo pessoal de U$S 30 milhões (R$ 154,8 milhões no câmbio atual) que Neeleman fez no ano passado e que tinha como garantia parte de suas ações da empresa.
A crise ocasionada pela pandemia do novo coronavírus no mercado de ações, segundo a Azul, "ocasionou uma chamada de margem no empréstimo, e devido à velocidade do movimento e o fato de ele ter outros investimentos no setor sem liquidez como TAP e Breeze, não houve tempo para levantar a liquidez adequada. Assim, os bancos custodiantes executaram a garantia."
Segundo a aérea, Neeleman "não tinha intenção de vender suas ações da Azul por acreditar em seu potencial".

Veja Também

Médica do ES explica maior risco do novo coronavírus para diabéticos

Empresa cria túnel para proteger funcionários da Covid-19 no ES

Empreendedores poderão pedir empréstimo de R$ 5 mil esta semana no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados