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Déficit primário

Contas públicas encerram 2019 com rombo de R$ 95 bilhões

Em outubro de 2018, após a eleição de Bolsonaro, o ministro da Economia Paulo Guedes disse, inicialmente, que seria factível zerar o déficit fiscal no primeiro ano de governo.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 17:29

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 17:29

O resultado é melhor do que o registrado em 2018, mas está longe da promessa de Guedes de zerar o déficit Crédito: Pixabay
Sob o comando do ministro Paulo Guedes (Economia), as contas do governo federal encerraram 2019 com um rombo de R$ 95 bilhões. Foi o sexto ano seguido de déficit primário.
O resultado é melhor do que o registrado em 2018, quando o saldo ficou negativo em R$ 120 bilhões, mas está longe da promessa de Guedes de zerar o déficit no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro.
Os números divulgados nesta quarta-feira (29) incluem as contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central.
Em outubro de 2018, após a eleição de Bolsonaro, Guedes disse, inicialmente, que seria factível zerar o déficit fiscal no primeiro ano de governo.

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Em janeiro do ano passado, logo após assumir o comando do Ministério da Economia, ele foi taxativo, em entrevista à Bloomberg, ao afirmar que o rombo seria zerado em 2019 como resultado da reforma da Previdência, de privatizações e leilões de petróleo.
Ao longo do ano, o discurso mudou. O ministro passou a dizer que era preferível compartilhar recursos federais com estados e municípios e, como consequência, demorar um pouco mais para atingir esse objetivo nas contas públicas.
Embora a promessa não tenha sido cumprida, a União encerrou o ano com folga em relação à meta estabelecida para o ano passado, de déficit de R$ 139 bilhões.

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