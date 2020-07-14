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Impacto no bolso

Conta de luz vai subir 3,9% após Aneel aprovar reajuste para transmissoras

Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou aumento de 26% na receita anual das empresas de transmissão de eletricidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 19:35

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 19:35

Queda de energia afeta o ES
Reajuste na receita anual das empresas de transmissão de eletricidade foi aprovado pela Aneel Crédito: Pixabay
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, nesta terça-feira (14), um reajuste de 26% na receita anual das empresas de transmissão de eletricidade. Com isso, as contas de luz dos consumidores terão um aumento médio de 3,9%, segundo a agência.
Para reduzir o impacto na conta de luz, a agência já aprovou, junto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), um empréstimo bilionário para as distribuidoras de energia. Na prática, esse empréstimo vai diluir os efeitos do coronavírus e da alta da receita das transmissoras de 2021 até 2025.
A conta de luz é composta por um conjunto de fatores, como a compra de energia, pagamentos de subsídios e a contratação de redes de transmissão. Nesta terça-feira, o que a Aneel aprovou foi o aumento da receita das transmissoras, com o impacto sendo repassado para os consumidores.
O faturamento anual das concessionárias passará dos atuais R$ 27,63 bilhões para R$ 34,98 bilhões. Desse valor, 17,66% são de Furnas, 12,56% da Chesf e 9,26% Cteep.
A maior parte do aumento da receita foi provocado pela derrubada de decisões da Justiça que impediam a remuneração de antiga rede de transmissão, controversa criada ainda em 2012. Outra parcela de aumento é resultado do início da operação de linhas de transmissão licitadas mais recentemente e reforços na rede.
Com informações de O Globo.

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