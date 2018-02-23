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Bandeira verde

Conta de luz segue sem cobrança de taxa extra em março

Chuvas nas últimas semanas ajudaram a recuperar o nível dos reservatórios das hidrelétricas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 19:10

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 19:10

Estação de energia elétrica Crédito: Reprodução/Pixabay
As contas de luz permanecerão com a bandeira verde no mês de março, informou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta sexta-feira (23). Com isso, os consumidores não precisarão pagar adicional na tarifa no próximo mês. Em janeiro e fevereiro, também vigorou a bandeira verde.
A manutenção desse patamar da bandeira tarifária foi possível em razão das chuvas nas últimas semanas que ajudaram a recuperar o nível dos reservatórios das hidrelétricas.
Em março permanece a bandeira tarifária verde, sem custo para os consumidores. O acionamento desta bandeira indica a manutenção das condições favoráveis de geração hidrelétrica no Sistema Interligado Nacional. Apesar da bandeira verde é importante que os consumidores mantenham as ações relacionadas ao uso consciente e combate ao desperdício de energia elétrica, informou a Aneel.
O sistema de bandeiras sinaliza o custo real da energia gerada. A cor da bandeira é impressa na conta de luz (vermelha, amarela ou verde). Quando chove menos, por exemplo, os reservatórios das hidrelétricas ficam mais vazios e é preciso acionar mais termelétricas para garantir o suprimento de energia no país. Nesse caso, a bandeira fica amarela ou vermelha, de acordo com o custo de operação das termelétricas acionadas.

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