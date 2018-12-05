Consumo de gás natural no país tem maior volume desde 2015

O segmento que registrou maior aumento na demanda nos nove primeiros meses do ano foi o de GNV, com 12%, saindo de 5,3 milhões de metros cúbicos/dia para 5,9 milhões de metros cúbicos/dia na média acumulada de janeiro a setembro deste ano Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O consumo de gás natural em setembro atingiu 79,22 milhões de metros cúbicos por dia, o maior volume desde junho de 2015, quando a demanda total foi de 79,3 milhões de metros cúbicos por dia. Esse volume representou um aumento de 9,7% em relação a agosto, quando foram consumidos 72,17 milhões de metros cúbicos diários. Já no acumulado do ano, nos nove primeiros meses a demanda do gás no mercado brasileiro aumentou 4,42%, de acordo com levantamento da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) a que o Globo teve acesso com exclusividade.

Segundo o gerente de Estratégia e Competitividade da Abegás, Marcelo Mendonça, os dados do mercado de gás natural de setembro já mostram uma importante retomada no crescimento econômico do país.

"Todos os segmentos registraram crescimento, com cenário positivo de crescimento. Segmentos como da indústria e do Gás Natural Veicular (GNV) registraram aumentos significativos na demanda", destacou Mendonça.

Para o executivo, o mercado de gás natural brasileiro terá condições de crescer significativamente quando houver agentes privados no setor  que hoje tem a Petrobras como único ofertante do produto e detentora da malha de gasodutos.

"O que hoje dificulta o aumento da oferta de gás ao mercado é a restrição do acesso aos dutos, com apenas um agente, que é a Petrobras", explica Mendonça. "A diversificação do mercado, com a entrada de outros agentes no setor, aumentaria a competitividade, reduziria custos e aumentaria a oferta de gás".

Ele lembra ainda que estão em discussão no Congresso Nacional várias mudanças no marco regulatório do setor.

GNV EM ALTA

O segmento que registrou maior aumento na demanda nos nove primeiros meses do ano foi o de GNV, com 12%, saindo de 5,3 milhões de metros cúbicos/dia para 5,9 milhões de metros cúbicos/dia na média acumulada de janeiro a setembro deste ano. O gerente da Abegás destacou que, apesar dos recentes aumentos de preços do GNV aos consumidores, o produto continua sendo mais rentável em relação não só à gasolina como em relação ao etanol. Ele lembrou que o GNV é 47% mais econômico do que o etanol  enquanto este permite rodar 7,5 quilômetros por litro, com o GNV o carro roda 13,2 quilômetros por metro cúbico.

Mendonça destacou também o forte crescimento do consumo de cogeração (uso do gás para gerar energia elétrica e também gases para a produção industrial) , que aumentou 10% no acumulado dos nove meses do ano, passando de de 2,5 milhões de metros cúbicos/dia para 2,8 milhões de metros cúbicos/dia. De acordo com o executivo o maior uso do gás na cogeração é da indústria, mas ele também poderia ser utilizado pelo comércio, para a geração de eletricidade ou para aquecer a água em hotéis, clubes, ou hospitais, por exemplo.

MAIOR CONSUMO NA INDÚSTRIA

Outro destaque no setor foi o aumento do consumo a indústria: houve avanço de 4,8% no acumulado dos nove meses  passando de 27 milhões de metros cúbicos/dia para 28,3 milhões de metros cúbicos/dia. O consumo de gás pelas indústrias em setembro aumentou 6,47% em comparação a igual período do ano passado.

Já o consumo de gás para a geração de energia das termelétricas cresceu 7% nos nove primeiros meses do ano e 24,6% em comparação ao mês de agosto, com um total de 35,4 milhões de metros cúbicos por dia, contra 28,4 milhões de metros cúbicos no mês anterior.

Por sua vez, o consumo de gás natural industrial teve um aumento de 7,2% no acumulado do ano até setembro e 12,3% em relação ao mês anterior. De acordo com a Abegás, resultado reflete a expansão das redes de distribuição de gás natural, que hoje atendem a mais de 3,4 milhões de famílias.