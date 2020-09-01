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Cálculo

Consumo das famílias cai 12,5% no segundo trimestre, e investimento recua 15,4%

Segundo o IBGE, o consumo teve contração de 13,5% em relação ao mesmo período de 2019, índice que representa a maior queda registrada na série histórica, de 1996

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 12:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 12:03
Supermercado na zona sul do Rio de Janeiro
O consumo das famílias é o principal componente do PIB sob a ótica da demanda, respondendo por quase 70% do cálculo do indicador Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Base da recuperação econômica após a recessão iniciada em 2014, o consumo das famílias brasileiras caiu 12,5% no segundo trimestre de 2020 em relação aos três meses anteriores. O dado foi divulgado nesta terça-feira (1) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e explica parte da queda de 9,7% do Produto Interno Bruto (PIB) no período.
O consumo das famílias é o principal componente do PIB sob a ótica da demanda, respondendo por quase 70% do cálculo do indicador, e vinha sustentando a lenta retomada da economia nos últimos anos, enquanto investimentos e mercado externo oscilavam.
Segundo o IBGE, o consumo teve contração de 13,5% em relação ao mesmo período de 2019, índice que representa a maior queda registrada na série histórica, de 1996. Este foi o segundo resultado negativo desta comparação após 11 trimestres de avanço.
"O índice pode ser explicado pelo isolamento social no país, proibição de funcionamento de algumas atividades especialmente de serviços prestados às famílias, além queda da massa de salarial no país", diz o IBGE.

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Os números do PIB mostram que os investimentos públicos e privados na economia brasileira recuaram 15,4%. A chamada Formação Bruta de Capital Fixo recuou 15,2% em relação ao mesmo período de 2019.
"A queda é justificada pelos resultados negativos registrados tanto na produção interna de bens de capital quanto na construção", diz o IBGE.
O consumo do governo caiu 8,8% em relação ao primeiro trimestre, segundo o IBGE. O resultado é influenciado por fatores como números de matrículas nas escolas públicas, internações no SUS (Sistema Único de Saúde) e gastos com salários do funcionalismo.
Outros dois componentes da demanda são as exportações e as importações. As importações caíram 13,2% e as vendas de bens e serviços para o exterior subiram 1,8%.

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