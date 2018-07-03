Consumidora reduz dívida de R$ 11 mil para R$ 500 em mutirão na Serra

Mutirão de renegociação de dívidas na Serra acontece até sexta-feira (6) Crédito: Ascom | Prefeitura da Serra

Há diversos fatores que podem impedir que o consumidor não consiga quitar uma dívida, seja o desemprego ou até mesmo a má administração das contas. Mas sempre é tempo de tentar sair do vermelho. Um exemplo de quem está buscando colocar as contas em dia é a estudante de Direito, Erika Aparecida Araujo, de 42 anos. Ela ficou desempregada e não conseguiu dar continuidade ao pagamento dos débitos, o que fez com que acumulasse, desde 2011, uma dívida com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 11.695,00, fruto de um empréstimo e do uso de cheque especial.

4º Mutirão de Negociação de Dívidas do Procon da Serra, negociou com o banco e conseguiu um desconto de 95% nos juros e multas, fazendo com que a dívida caísse para R$ 500. Pelo menos 550 pessoas foram atendidas. Mas nesta terça-feira (3), ela participou donegociou com o banco e conseguiu um desconto de 95% nos juros e multas, fazendo com que a dívida caísse para R$ 500. Pelo menos 550 pessoas foram atendidas.

A consumidora contou que, na época em que realizou o empréstimo no valor de R$ 1 mil junto à instituição financeira, ela foi demitida do emprego e não conseguiu pagar as parcelas. "Eu fiquei desempregada e as coisas começaram a acumular. Tenho outras dívidas também, mas estou esperando outra oportunidade de renegociar", disse à reportagem.

Ela parcelou o empréstimo em 36 vezes, mas pagou somente cinco prestações. "Desde 2011 que eu to tentando quitar as dívidas e graças a Deus consegui agora. Eu estava esperando há muito tempo pelo mutirão".

O Mutirão de Negociação de Dívidas do Procon da Serra começou nesta terça-feira (3) e segue até a próxima sexta (6). Serão negociadas dívidas vencidas há mais de 60 dias, com exceção da Claro, que vai negociar débitos com mais de 45 dias. Os descontos em juros e multas podem chegar a até 100% e os parcelamentos, em até 96 vezes.

OUTROS CASOS

Em novembro de 2015, durante o primeiro mutirão de renegociação de dívidas, que foi realizado pelo Procon da Serra, um cliente que tinha uma dívida que ultrapassava R$ 51 mil conseguiu reduzi-la para menos de R$ 2 mil. Já outro consumidor, que devia R$ 43 mil, teve a seu débito reduzido a R$ 200.

O aposentado José de Fátima, 61 anos, tinha uma dívida com uma financeira que chegava a R$ 139 mil e se arrastava desde 2010. Fiz minha oferta e consegui renegociar e pagar à vista R$ 10.900. Peguei emprestado com um amigo, mas estou mais tranquilo porque consegui pagar. Os juros antes estavam muito altos, conta.

Quem também conseguiu renegociar foi a diarista Marli de Azevedo, 31. Ela tinha duas dívidas com financeiras, uma de R$ 13 mil e outra de R$ 12 mil desde 2007. Com a renegociação vai pagar R$ 111,50 da primeira dívida e R$ 185,00 da segunda. É um alívio, tirou um peso das minhas costas. Agora com o nome limpo estou feliz da vida, diz.

Já o porteiro Adilon Golçalves, 29 anos, não teve a mesma sorte. Ele não conseguiu renegociar sua dívida de R$ 3,6 mil com um banco. O banco passou a dívida para outra empresa e eu não consegui resolver. O sistema também ficou fora do ar. Para mim não valeu. Se o Procon não conseguiu resolver, imagine eu. Fiquei de mãos atadas, lamenta.

O MUTIRÃO

Doze empresas estão participando do mutirão na Serra: o Banco do Brasil, Caixa, Cesan, Crefisa, Dacasa, EDP, Claro, Net, Embratel, Vivo, Agoracred e SKY. Os descontos nos juros e multas das dívidas podem chegar até a 100%, além de poder parcelar a dívida em até 96 vezes.

através do site. Já com a Caixa Econômica Federal, não é preciso agendamento. Os consumidores vão receber senhas presencialmente, por ordem de chegada. Para participar da ação, o consumidor deve agendar com as empresas,Já com a Caixa Econômica Federal, não é preciso agendamento. Os consumidores vão receber senhas presencialmente, por ordem de chegada.

É preciso levar CPF, carteira de identidade, comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone do último mês), e, dependendo do caso, as faturas em débito.

AS EMPRESAS

Os bancos participantes têm horário de atendimento diferenciado: das 10h às 16h. O Banco do Brasil negocia qualquer débito, exceto os rurais, financiamento imobiliário, de veículos e Fies, além de dívidas cedidas à ativos S.A ou já renegociadas recentemente. Já a Caixa não negocia contratos com pessoas jurídicas e financiamento habitacional, rural e de veículos.

A EDP oferece condições especiais consumidores residenciais, rurais, comerciais e industriais, dependendo do caso. A Cesan oferece parcelamento de até 48 vezes e concede descontos de até 100% sobre multas e juros para quem der entrada de 5%.

As operadoras de telefonia e TV por assinatura Vivo, Claro, Embratel, NET e SKY negociam qualquer tipo de débito com condições especiais que irão variar de acordo com a dívida e o perfil do cliente.

Já as financeiras Dacasa, Crefisa e Agoracred também negociam qualquer dívida. A Agoracred oferece até 100% de desconto de juros e multas e parcelamentos em até 12 vezes. Crefisa e Dacasa não informaram as condições oferecidas.

OUTRAS CIDADES

Além do mutirão na Serra, pelo menos outros quatro feirões de negociação de dívidas já estão agendados até o final do ano no Espírito Santo pelo Procon Estadual.

O próximo será em Colatina, de 16 a 20 de julho, em que 13 empresas atenderão 3.375 consumidores. Em agosto estão previstos feirões em Cachoeiro de Itapemirim, entre os dias 6 e 10, e em Vitória, entre 27 e 31 do mês. Já em setembro, do dia 24 a 28, será a vez de Cariacica.

As condições especiais para renegociação das dívidas são muitas e costumam ser sempre atrativas. Mas, segundo o economista Mário Vasconcelos, o perdão ou mesmo a redução dos juros e da multa são as vantagens que mais valem a pena.

Mário lembra ainda que cada caso é diferente do outro, mas, nesses grandes mutirões, dívidas de R$ 8 mil já foram reduzidas para R$ 200 após as negociações, por exemplo.

O economista alerta que antes de partir para a renegociação é preciso que o consumidor faça suas contas para saber quanto poderá pagar. Antes de ir a um feirão, você tem que sentar com a família e pensar nos gastos essenciais da casa para verificar o que pode ser reduzido para que sobre alguma coisa para poder usar na negociação. Você tem que chegar lá com uma proposta, que deve ser feita já sabendo quanto pode pagar, aconselha.

SERVIÇO

Mutirão na Serra

Ação

Serão atendidos três mil moradores da Serra. As empresas participantes vão oferecer até 100% de descontos em juros e multas e os parcelamentos podem chegar a 96 vezes. O atendimento será na Faculdade Doctum, em Laranjeiras, mas é preciso fazer o agendamento pelo site www.procon.serra.es.gov.br

Na quarta e quinta, o atendimento é das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Já os bancos vão atender das 10 às 12 horas e das 13 às 16 horas, com exceção da Caixa, que vai seguir o horário do mutirão. Já na sexta, o consumidor pode participar do mutirão das 8 às 13 horas.

Empresas participantes

- Banco do Brasil : Atenderá pessoas físicas, das 10 às 16h (também com agendamento). Os descontos e condições variam de acordo com o tipo de débito, atraso e perfil do consumidor. Não serão negociadas dívidas rurais, e financiamento de veículos, imóveis e Fies.

- Caixa : Também em horário de banco, atenderá pessoas físicas com dívidas de cartão de crédito, cheque especial, CDC, consignado, crédito pessoal etc.

- Cesan : Podem negociar quem tiver pelo menos quatro faturas em atraso. As dívidas podem ser parceladas em até 48 vezes e caso haja entrada de 5%, pode haver desconto de até 100% sobre multas e juros.

- Crefisa : Negociará qualquer dívida de clientes.

- Dacasa : Negociará qualquer dívida com atraso superior a 60 dias.

- EDP : Poderão negociar consumidores residenciais, rurais, comerciais e industriais. As condições especiais variam em cada caso.

- Grupo Claro, Net e Embratel : Haverão descontos  não especificados  para débitos vencidos a 45 dias.

- Vivo : Negocia qualquer dívida de pessoa física desde que já não esteja com reparcelamento em andamento. As condições especiais variam em cada caso.

- Agoracred : Haverá desconto de até 100% dos juros e multa e parcelamentos em até 12 vezes. A empresa garante que atenderá qualquer morador da Grande Vitória.

- SKY : Negociará qualquer dívida de clientes.

OUTROS FEIRÕES

Procon Estadual

- Colatina: Será realizado de 16 a 20 de julho, na Escola Polivalente Geraldo Vargas Nogueira, no bairro Lacê, com participação de 13 empresas e distribuição de 3.375 senhas.

- Cachoeiro de Itapemirim: De 6 a 10 de agosto, ainda sem local definido.

- Vitória: Entre 27 e 31 de agosto, no Ginásio Paulo Valiate Pimenta, em Bento Ferreira.

- Cariacica: De 24 a 28 de setembro, na Faculdade Pio XII, em Campo Grande.