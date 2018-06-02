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Estatal

Conselho da Petrobras nomeia Ivan Monteiro como presidente interino

Monteiro é o atual diretor executivo da Área Financeira e de Relacionamento com Investidores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 21:32

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 21:32

Ivan Monteiro, diretor financeiro da Petrobras Crédito: Reprodução/Agência Senado
O Conselho de Administração da Petrobras convidou Ivan de Souza Monteiro para presidir interinamente a estatal após o pedido de demissão de Pedro Parente. Monteiro é o atual diretor executivo da Área Financeira e de Relacionamento com Investidores. Chegou à Petrobras junto com ex-presidente Aldemir Bendine, nomeado pela então presidente Dilma Rousseff.
Investigado pela Lava-Jato, Bendine perdeu o cargo, mas Ivan Monteiro permaneceu e trabalhou durante os dois últimos anos ao lado de Pedro Parente. Quando Bendine foi presidente do Banco do Brasil (BB), ele ocupou a vice-presidencia de Gestão Financeira e de Relações com Investidores de 2009 a 2015. No BB, já havia ocupado cargos de gerente executivo da Diretoria Internacional, superintendente comercial, gerente geral nas agências em Portugal e Nova York e diretor comercial. Antes de ir para a Petrobras e o Banco do Brasil, sempre atuou como executivo de diversas instituições no mercado financeiro.

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