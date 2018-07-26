Conselho administrativo do BNDES aprova pagamento antecipado ao Tesouro

Prédio do BNDES, no Centro do Rio Crédito: Mônica Imbuzeiro

O Conselho de Administração do BNDES acaba de aprovar o reescalonamento da dívida do banco com o Tesouro Nacional, segundo uma fonte. Ficou decidido que a instituição vai antecipar o pagamento em 20 anos. As parcelas serão fixas, começando por R$ 26 bilhões em 2019, e cairão gradualmente até o patamar de R$ 14 bilhões, em 2039. O que sobrar será pago em 2040, ano limite para a quitação do débito.

Após o pagamento da última parcela deste ano, de R$ 70 bilhões, prevista para agosto, o saldo da dívida do banco com o Tesouro será de cerca de R$ 260 bilhões. É esse montante que teve o cronograma de pagamento alterado. Originalmente, o BNDES tinha até 2060 para quitar a dívida.

Ela se refere aos aportes feitos pela União no banco a partir de 2009, com o objetivo de conter os efeitos da crise global que eclodiu no ano anterior. Foram injetados mais de R$ 400 bilhões no BNDES,