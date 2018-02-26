Conheça os direitos de quem está com o nome sujo

Mesmo com débitos em atraso, as empresas de cobrança não podem fazer o que quiserem

O consumidor capixaba é o 12º mais endividado do país e o 7º mais inadimplente, segundo o raio-X do crédito nas capitais brasileiras, feito pela Fecomércio São Paulo. Em Vitória, 68% das 120.514 famílias fizeram dívidas, dentre as quais 32% têm débitos em atraso, ou seja, estão inadimplentes.

Não pagar as contas em dia pode resultar em inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e Serasa. Mas você sabe o que pode e o que não pode ser feito com quem está endividado? Veja abaixo