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Conheça os direitos de quem está com o nome sujo

Em Vitória, 68% das 120.514 famílias fizeram dívidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2018 às 21:37

Publicado em 25 de Fevereiro de 2018 às 21:37

Mesmo com débitos em atraso, as empresas de cobrança não podem fazer o que quiserem Crédito: Reprodução | Alamy
O consumidor capixaba é o 12º mais endividado do país e o 7º mais inadimplente, segundo o raio-X do crédito nas capitais brasileiras, feito pela Fecomércio São Paulo. Em Vitória, 68% das 120.514 famílias fizeram dívidas, dentre as quais 32% têm débitos em atraso, ou seja, estão inadimplentes.
Não pagar as contas em dia pode resultar em inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e Serasa. Mas você sabe o que pode e o que não pode ser feito com quem está endividado? Veja abaixo

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