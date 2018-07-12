Congresso aprova texto-base do Orçamento de 2019

Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

O plenário do Congresso Nacional aprovou na noite desta quarta-feira (11) o texto-base do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2019. Os parlamentares, no entanto, tentarão derrubar restrições fiscais incluídas pelo relator, Darílio Beber (PSDB/SC), no texto e que impedem reajustes para servidores e criação de novos cargos no próximo ano. Enquanto não votarem todos os seis destaques, deputados e senadores não podem oficialmente entrar em recesso parlamentar. A ideia, com a votação desta quarta, era antecipar o recesso em uma semana.

Os itens que afetam o funcionalismo não encontram consenso nem mesmo na base. O próprio líder do governo no Senado Federal, Romero Jucá (PMDB/RR), tentou derrubar o artigo que suspende o reajuste salarial do funcionalismo. O texto chegou ao plenário do Congresso com dispositivos que impedem o Legislativo de aprovar projetos de lei e o governo de editar medidas provisórias para conceder qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos e funções ou alteração na estrutura de carreira.

Na Comissão Mista de Orçamento (CMO), no entanto, os parlamentares já haviam suavizado o texto, incluindo flexibilizações. Definiram por exemplo que, no caso de um novo governo decidir por enviar ao Congresso alguma reestruturação de carreira, deverão ser priorizados os cargos de reforma e desenvolvimento agrário do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).

Além disso, aumentaram a lista de exceções para novas contratações. Foram incluídos, por exemplo, reposições para cargos vagos de diplomata. O relatório de Beber já previa que reposições para educação, saúde e segurança pública poderiam ser permitidas, desde que esses postos tenham ficado vagos entre a publicação do teto dos gastos, em dezembro de 2016, e o fim de 2018.

Também fica liberado o preenchimento de cargos que já foram criados por lei (mesmo que ainda não previstos em Orçamento) para instituições federais de ensino criadas nos últimos cinco anos. E admissões na Agência Nacional de Águas (ANA) para atender a uma medida provisória enviada pelo governo ao Congresso na última terça-feira. Também estão nessa lista as admissões decorrentes de concurso púbico que tiveram edital publicado até 30 de junho de 2018 e vencem em 2019, sem prazo para prorrogação.