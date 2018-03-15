Confira os abusos de empresas que mais dão indenizações a clientes

O aposentado José Carlos de Freitas já fez umas 30 demandas ao Procon e ganhou cerca de 20 Crédito: RAFAEL ZAMBE | TV GAZETA

Um consumidor que briga pelos seus direitos. Assim se autodescreve o aposentado José Carlos Rodrigues de Freitas, 70 anos, que ao longo da vida já ingressou com cerca de 30 demandas no Procon Estadual. As principais ações dele foram contra planos de saúde e operadoras de telefonia móvel e TV.

Eu ganhei cerca de 20 dessas demandas. Sempre tive essa consciência de brigar pelos meus direitos através dos meios legais, afinal, a gente não pode desistir de ir lá e questionar, senão nada muda, comenta.

Assim como José, tem crescido o número de consumidores que não deixam as práticas abusivas passarem batido, recorrendo à Justiça, ao Procon, e ao Ministério Público. Neste Dia do Consumidor, comemorado hoje, 15 de março, A GAZETA ouviu especialistas que fizeram um levantamento dos principais abusos de empresas contra os clientes que resultam em indenizações.

No topo da lista de principais reclamações, estão as cobranças indevidas de operadoras de telefonia. Apenas no ano passado, foram mais de dez mil reclamações apresentadas ao Procon Estadual relacionadas a essas práticas, cerca de 18% de todas as demandas ao órgão em 2017.

Esse é o principal motivo de queixas que têm levado a indenizações, e isso tem acontecido há pelo menos dois anos. Mas vale lembrar que, numa ação de danos morais, o consumidor deve recorrer direto ao Juizado Especial, e não ao Procon, ressalta a diretora-presidente do órgão, Denize Izaita.

SERVIÇOS

Na avaliação do presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (Ibedec), José Geraldo Tardin, além da telefonia, os maiores motivos de ações pelos consumidores estão relacionados a serviços regulados, como energia elétrica, planos de saúde e aviação civil.

A cada minuto, existe uma ação contra os setores regulados no Brasil, em parte porque há poucos prestadores desses serviços, pela limitação da concorrência e, por outro lado, pela próprio desvirtuamento das agências reguladoras, que deviam atuar na proteção do consumidor, mas, na verdade, têm agido mais de forma permissiva com as empresas, afirma.

Outras práticas abusivas apontadas por Tardin são as taxas adicionais de bancos, envio de cartões não solicitados, inclusão indevida do nome em mecanismos de proteção ao crédito, como o SPC, e ligações de ofertas e cobranças excessivas ou fora de horário comercial.

AVANÇOS





Os especialistas também comemoraram os avanços da defesa do consumidor. Temos a celebrar a evolução do código, o bom funcionamento dos Procons e a facilidade de entrar na Justiça nesses casos. Evoluímos, comenta Tardin.

Já Denize, do Procon, pontua que os consumidores estão mais conscientes. Prova disso é que a demanda pelos Procons vem crescendo. Em 5 anos, o número de Procons municipais no Estado saltou de 11 para 42, comemora.

FIQUE DE OLHO

OPERADORAS DE TELEFONIA

Cobrança indevida

As cobranças por serviços não contratados, aumento ou criação de taxas sem aviso, e cobranças por serviços não prestados são as principais queixas dos consumidores.

Má qualidade do serviço

Não prestar o serviço da forma adequada, como má qualidade de chamadas e dados, falhas ou ruídos.

TV por assinatura

O cancelamento de algum canal do pacote de TV contratado sem que haja algum desconto pode motivar uma ação.

BANCOS, OPERADORAS DE CARTÕES E FINANCEIROS

Extra

Taxas acima do contratado, envio de cartões de crédito não solicitados e cobranças por serviços não prestados por instituições financeiras também são passíveis de ação de danos morais e ressarcimento.

Tempo na fila

Desrespeito de instituições bancárias a lei das filas, que determina que o atendimento seja realizado em 20 minutos, ou, nos primeiros dez dias no mês, em até 30 minutos.

PLANOS DE SAÚDE

Recusa de atendimento

São consideradas práticas abusivas o descumprimento do plano contratado, a recusa por exames que constam no contrato, e o descumprimento do prazo para atendimento de consulta.

ENERGIA ELÉTRICA

Queima de aparelhos

Em caso de queda ou oscilação de energia, que leva à queima de aparelhos eletrônicos ou eletrodomésticos, os consumidores podem pedir indenização.

OFERTAS E COBRANÇAS

Excesso

Ligações excessivas oferecendo produtos ou fazendo cobranças podem motivar ações na Justiça por danos morais. Essas ligações também não podem ser realizadas fora de horário comercial ou em fins de semana.

Desrespeito

Ligações de cobrança com teor agressivo, humilhante ou vexatório também são abusivas.

DÍVIDAS

Nome no SPC

Se o nome do consumidor for incluído no SPC ou Serasa sem ser avisado ou de forma indevida, ele pode processar a empresa.

COMÉRCIO ELETRÔNICO

Descontos falsos

Se foi vítima de sites de vendas virtuais em casos como descontos falsos ou não entrega do produto, o consumidor pode pedir condenação por dano moral e ressarcimento.

AGÊNCIAS DE VIAGENS

Pacotes falsos

Se o pacote comprado foge ao que foi vendido, o cliente pode processar a agência.

AVIAÇÃO

Cobrança por assento

Cobrar pelo agendamento de assento pela internet, sem a devida prestação do serviço, é abusivo e cabe processo.