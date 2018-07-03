Confira o que os bilionários pedem em suas luas de mel

Praia de Eagle, em Aruba, no Caribe Crédito: Divulgação

O verão chegou ao Hemisfério Norte, por isso está aberta oficialmente a temporada de casamentos  o que significa que chegou também a época das luas de mel.

Organizar a viagem de férias dos sonhos pós-casamento pode ser tão arriscado quanto planejar o grande dia. (Lembram da tão falada indecisão do príncipe Harry e de Meghan Markle: África ou Canadá?) Isso pode ser especialmente complicado se você for um bilionário.

Ninguém sabe disso melhor do que a equipe de planejamento da Ovation Vacations, uma consultoria de viagens de lazer para pessoas com riqueza ultraelevada. (Pense em figurões da mídia, magnatas imobiliários, financistas, estrelas de cinema, apresentadores de programas de entrevistas e atletas profissionais). A equipe da empresa, formada por 30 agentes, planeja mais de 200 luas de mel por ano a uma média de US$ 50 mil por viagem. São quase US$ 1 milhão em reservas de lua de mel por mês.

O presidente do Ovation, Jack Ezon, é como a Olivia Pope das viagens, e lida com uma miríade de pedidos de clientes, do prático ao absurdo. E, como aprendi durante um curso intensivo de consultoria com Ezon e sua equipe, há muitos pedidos estranhos dos recém-casados mais ricos do mundo. No fim do meu segundo dia, eu tinha conseguido uma difícil reserva de jantar para um casal no Sukiyabashi Jiro (do famoso Jiro Dreams of Sushi), reservei um encontro privado com o Papa (para um judeu, apenas isso) e ajudei a organizar um voo charter transatlântico para o pássaro de um xeique.

MAS ESPERE, TEM MAIS...

Alguém tem que transportar a carne

Depois de assinar um acordo de sigilo, seu primeiro rito de passagem com a Ovation é transportar carne. Literalmente. Entre os clientes da agência há muitos viajantes kosher e halal (além de muitos outros comensais exigentes) e um dos pedidos mais comuns da Ovation é ter cortes específicos de carne bovina do açougueiro de um cliente nos EUA em um lugar do outro lado do globo.

Às vezes é preciso construir a praia

Por que personalizar o quarto de hotel perfeito se você não pode fazer o mesmo com a praia? Isso é o que a equipe de Ezon fez quando o sonho de um casal de férias no Caribe  em uma mansão presidencial com uma pequena praia privada  quase foi destruído por uma tempestade que deixou a praia totalmente sem areia. A solução rápida da equipe de planejamento? Contratar uma caravana de caminhões basculantes para levar areia de outra parte da ilha. Custou US$ 50 mil.

Grande parte dos desejos podem ser concedidos... menos se puderem te levar à prisão