Confira dicas para conseguir uma vaga de emprego pelas redes sociais

André Diniz entrou em contato com a empresa pelo Instagram e foi contratado Crédito: Marcelo Prest

As redes sociais mudaram a forma das pessoas se comunicarem e facilitaram também a vida de quem procura emprego. Estar conectado às oportunidades já faz parte da rotina de muitos profissionais. Isso porque está mais simples interagir com as empresas.

Foi assim que o designer gráfico André Nominando Diniz conseguiu um emprego. O jovem procura seguir o perfil de empresas criativas e relacionadas à sua área de atuação. Pela rede social, ele conheceu a companhia onde que trabalha , entrou em contato pelo Instagram e foi contratado, há quase um ano.

Mudei de João Pessoa (PB) para Vitória e comecei a seguir essa empresa. Estava procurando emprego e fiquei sabendo que havia uma vaga em aberto. Como me identifiquei com a marca, perguntei inbox (por mensagem privada) se poderia mandar meu portfólio. Duas semanas depois já estava trabalhando. No Likedin você faz seu perfil, mas o Instagram é um radar de boas oportunidades. É importante estar sempre acompanhado as novidades, comenta Diniz.

Na hora de contratar, as empresas têm utilizado amplamente o Facebook, Twitter e Instagram como complemento da análise de currículo. Segundo a especialista em carreira Gisélia Curry, a iniciativa serve para averiguar o perfil comportamental de um candidato.

As redes sociais dão a possibilidade do candidato dizer quem é. Por isso, na parte das descrições é necessário colocar o máximo de informações até para que o recrutador saiba com quem está interagindo. É preciso dizer o que estudou e com o que trabalha, entre outras informações. Só para se ter uma ideia, eu tenho mais de 400 pedidos de amizades pendentes porque não há essas descrições, diz.

Tudo é analisado desde as postagens até as curtidas e comentários. Por mais que seja uma rede social, é preciso ter cuidado com a imagem que o profissional quer passar.

A rede social deixou de ser apenas uma ferramenta de lazer e passou a ser critério de seleção. Em apenas um dia, reprovei três pessoas por conta do comportamento nas redes sociais, conta Gisélia.

Quem quer utilizar o Linkedin como ferramenta para conseguir emprego deve deixar o perfil o mais atualizado possível. A coordenadora de recrutamento e seleção Ludmila Ribeiro alerta que o profissional precisa criar um perfil inspirador, atraente e que fale sobre suas experiências.

Participar de grupos de discussão, escrever artigos torna a página do candidato mais atraente. O Linkedin é a principal ferramenta de recrutamento, mas as empresas costumam divulgar as vagas no Twitter, Instagram e Facebook. Lembre-se que da mesma forma que as empresas são vistas, o candidato também é, alerta.

Qualificação chama a atenção de empresas

Após fazer o curso de vendedor internacional de granito, a analista comercial Danielle Vitor publicou a foto do certificado no Linkedin e marcou a empresa onde se qualificou. Com a iniciativa, conseguiu chamar a atenção de uma companhia de rochas ornamentais, foi convidada a enviar o currículo e participar de duas entrevistas.

Ela, que estava três meses desempregada, começou no novo emprego há pouco mais de uma semana. Para mim, o mercado de granito é novo e queria muito trabalhar na área. Depois de postar a foto, a empresa me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha interesse em mandar meu currículo. Participei de duas entrevistas e consegui a vaga, conta. Para ela, que sempre foi ativa no Linkedin, a rede social é a melhor ferramenta para encontrar um emprego.

Danielle Vitor foi chamada para entrevista de emprego após publicar foto de certificado na rede social Crédito: Marcelo Prest

Acredito que manter o cadastro no Linkedin sempre ativo, seguir grupos em comum com seu mercado e procurar adicionar o máximo de pessoas do setor em que você quer trabalhar são fundamentais, ressalta.

A iniciativa de Danielle abriu as portas para ela. E quem também quer conquistar uma oportunidade deve caprichar no perfil do Linkedin. Segundo a diretora de capital humano da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Fabiola Sarmento, não basta apenas dizer que fez um curso, é necessário descrever o que aprendeu e o que foi mais relevante nessa qualificação.

A iniciativa não é para o profissional aparecer. Ela vai servir para que a pessoa que for ler a postagem se interesse por este potencial colaborador. Quanto mais específico, melhor, afirma.

O candidato à vaga disponível em mídia social deve estar atento ao seu marketing pessoal e a maneira como ele se posiciona nas mídias.

É preciso ter cuidado com o Português e com a exposição. A empresa que anuncia nas redes sociais provavelmente é ativa nela e observa o comportamento dos candidatos para obter mais informações sobre os mesmos, destaca a especialista em Marketing de Diferenciação, Alessandra Beserra.

Na opinião da coordenadora do curso de gestão de RH a distância da UVV, Marinete Francischeto, as redes sociais funcionam como um cartão de apresentação para qualquer profissional.

Antes de qualquer coisa, é preciso pensar com que propósito são feitas publicações de fotos, por exemplo. Quando o profissional começa a trabalhar em uma empresa passa a fazer parte dela. A forma que esse trabalhador se apresentar perante o mercado precisa estar de acordo com o seu propósito de vida, destaca.

É NECESSÁRIO INTERAGIR

"Seja qual for a rede social de sua escolha, lembre-se que é importante identificar gestores que você admira e as empresas onde eles estão inseridos. Isso também vale para o tipo de companhia que você quer trabalhar. Além de seguir, também é necessário interagir com curtidas e comentários relevantes. Tome cuidado com as postagens, principalmente se você está à procura de um trabalho ou quer mudar de emprego. Nada de publicar fotos sem camisa ou bêbado, por exemplo. É preciso postar conteúdo que combine com o mundo corporativo, mostrar talento com conteúdo. Trace um plano de ação para mostrar o que você tem de bom e no que pode se destacar." Gilian Follador, Coach

DICAS PARA CONSEGUIR EMPREGO NAS REDES

Lista

Faça uma lista e siga nas redes sociais as empresas em que você gostaria de trabalhar. Essa é uma boa maneira de conhecer as organizações, seus valores e área de atuação, por exemplo.





Vagas

Muitas empresas utilizam as redes sociais para anunciar as vagas abertas. Fique atento à função Stories, pois muita coisa é divulgada nesse espaço.





Imagem

Antes de qualquer postagem, faça a seguinte pergunta: qual a imagem que quero passar para o mercado de trabalho? Comentários racistas ou posições extremas de assuntos políticos podem fazer com que o candidato perca a vaga. As redes sociais são ótimas para ajudar no processo de recolocação, mas também pode destruir a carreira, se mal administrada.





Tipo de rede

O Linkedin é uma ferramenta voltada para o mercado de trabalho. Mas Instagram, Facebook e Twitter também podem te conectar com os empregadores. Mantenha em sua rede pessoas relacionadas com o setor que você quer trabalhar. Algumas empresas as redes para traçar um perfil comportamental dos candidatos e até divulgam oportunidades nesses canais.





Networking

Procure ter em sua rede social contatos que possam te ajudar numa colocação profissional. Siga também gestores que você admira e as empresas onde eles estão inseridos.





Conexão

Procure interagir com frequência nas redes sociais. No entanto, tenha cuidado com o excesso de exposição. Envie mensagens, escreva um artigo e compartilhe assuntos relacionados com o segmento de atuação. Isso demonstra que o profissional está engajado com determinado assunto.





Linkedin

A rede social permite compartilhar artigos e vídeos sobre os trabalhos feitos anteriormente, resultados, experiências e conquistas. Quanto mais informações, melhor. Também poste coisas interessantes que já fez como a participação em um curso. Lembre-se de informar não só a participação, mas também o que aprendeu e o que foi mais relevante nesta qualificação.





Descrição

Procure fazer uma breve descrição sobre sua vida profissional como a formação e empresas em que trabalhou. Assim, quando um recrutador for adicionar um novo contato saberá exatamente quem você é e poderá se lembrar quando houver uma

vaga disponível.



