Concessão deve modernizar o novo Aeroporto de Vitória

A inauguração do novo Aeroporto de Vitória nesta quinta-feira, 29, será apenas uma etapa importante no processo de mudança no modo de operações do terminal. Com a concessão do espaço para a iniciativa privada até o final do ano, o local passará por mais modernizações, sendo um instrumento importante para impulsionar a economia do Estado.

A empresa que vencer o leilão para administrar por 30 anos o Eurico de Aguiar Salles deverá investir

R$ 887 milhões na manutenção, ampliação e melhorias na infraestrutura ao longo da exploração.

O estudo que direcionará o leilão e o modelo de administração do aeroporto já foi selecionado pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. A proposta escolhida, entre as três apresentadas ao governo, é do consórcio representado pela empresa Moysés & Pires Sociedade de Advogados.

O terminal será concedido em bloco junto com o Aeroporto de Macaé (RJ). Segundo dados do Ministério dos Transportes, o valor de outorga será de R$ 712 milhões. Com o estudo já definido, o processo de concessão entra numa nova etapa. Antes do lançamento do edital, haverá, a princípio, uma audiência pública prevista para ocorrer em maio. O local do encontro ainda será definido. Devem participação das discussões as empresas interessadas em participar do processo de concessão, companhias prestadoras de serviço aeroportuário, além da comunidade em geral.

A proposta passará ainda por análise no Tribunal de Contas da União (TCU) antes da publicação do edital, previsto para o final do ano, com as regras do leilão.

Para especialistas, a obra de R$ 559,4 milhões no novo aeroporto será crucial para atrair grandes grupos empresariais, inclusive estrangeiros. Existem companhias que operam aeroportos no mundo inteiro interessados em disputar a concessão dos terminais de grande e médio porte no Brasil, afirma o especialista em privatizações, Pedro Scazufca, sócio da GO Advogados, ao destacar que a concessão deve melhorar a prestação de serviços e promover avanços na infraestrutura. Um aspecto afetado pela crise foi o investimento em infraestrutura. Essas mudanças serão essenciais para aumentar a produtividade e destravar projetos engavetados.

O professor da Fucape, Fernando Galdi, acredita que, além da reformulação, o Aeroporto de Vitória ao ter a gestão nas mãos da iniciativa privada abrirá mais espaço para novos negócios. As obras atuais já mandam bons sinais para os investidores. A oferta de voos aumentará, existirá um impacto no turismo. Mas a concessão colocará o Estado num ciclo virtuoso, opina.

Segundo ele, a concessão deve garantir investimentos em melhorias e aumento da qualidade na prestação do serviço e vai evitar obras que se arrastam por tantos anos. O novo terminal e a nova pista serão inauguradas 16 anos depois que as obras de ampliação foram anunciadas pelo governo federal. Agora não basta construir, tem que manter. O governo não é eficiente para fazer manutenção, acrescenta Galdi.

EDITAL

O edital de seleção dos estudos foi publicado ontem, no Diário Oficial da União. De acordo com o documento, o consórcio que teve a proposta escolhida será reembolsado em R$ 10.591.114,72.

Para atrair investidores para o pacote de concessões dos aeroportos, o governo federal decidiu fazer os leilões em blocos, misturando terminais superavitários com outros que não dão lucro. O Aeroporto de Vitória é um dos poucos que têm apresentado resultados positivos nos últimos anos.