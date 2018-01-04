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Alta nos alimentos

Compras no supermercado ficaram mais caras para os capixabas

Segundo pesquisa, cesta básica da classe média na Grande Vitória em dezembro custou, em média, R$ 15,68 a mais que no mês anterior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 18:09

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 18:09

Famílias precisaram desembolsar mais dinheiro para encher o carrinho Crédito: Edson Chagas
Para encher o carrinho do supermercado, famílias capixabas precisaram desembolsar, em média, R$ 15,68 a mais, em dezembro. A carne, os legumes, verduras e frutas foram os responsáveis por puxar o preço final da cesta básica da classe média para cima. Além disso, o calor intenso e o aumento da demanda, típico de final de ano, foram fatores que influenciaram essa alta. 
Segundo dados da pesquisa da faculdade Doctum Vitória, os trinta itens que compõem a cesta básica da classe média na Grande Vitória custaram R$ 1.480,53, em dezembro de 2017. No mês anterior, essa mesma compra saía por R$ 1.464,85. Entre um mês e outro, a diferença foi um reajuste de 1,07%. Mas, mesmo com a alta, o valor continua sendo o menor desde setembro ( R$ 1.477,58).
O coordenador de Extensão da Doctum, Paulo Cezar Ribeiro Silva, explica que, depois de vários períodos de queda, os preços de alguns produtos voltaram a subir. "Isso ocorreu principalmente nos dez últimos dias de dezembro. A carne de boi subiu bastante nesse período, mesmo assim, a média do mês ficou em 2,8%. Se esse preço continuar em janeiro, o produto deve ficar mais caro, principalmente os cortes para churrasco porque a demanda está alta para essas carnes", comenta.
Sete dos 30 produtos da cesta subiram de preço, nove permaneceram quase estáveis e 11 caíram. Na lista dos que tiveram as maiores quedas estão a cenoura (-8,6%), laranja-pera (-7,1), limão (-14,3) e maracujá (-19,6). Já a alta foi auxiliada por itens como a batata-inglesa (10%), o tomate (8%), o mamão (9,9%), a vagem comum (4,8%), banana-prata (3,5%) e a carne (2,8%).
Outros alimentos que compõem a base da alimentação, como o arroz (-0,8%) e o feijão (-0,3%), permaneceram com valor quase estável entre um mês e outro.
De janeiro a dezembro de 2017
Dezembro foi o terceiro mês de 2017 que teve aumento no valor médio da cesta básica. Em janeiro, ela custava em média R$ 1.633,52, ou seja, R$ 152,99 a mais do que era preciso desembolsar em dezembro (R$ 1.633,52) para comprar os mesmos itens.
Segundo a pesquisa, durante o ano passado, 24 alimentos recuaram de preço e seis subiram. Entre os itens que lideram as altas está o suco de frutas em caixa de um litro (25,5%), o limão taiti (14,2%), o maracujá (13,5%) e o mamão papaia (13,3%).
Já na relação dos que tiveram queda de preços no ano de 2017, lideram como principais produtos o feijão preto (-35,3%), a banana-prata (-30,8%), o arroz tipo I (-25,2%) e a laranja-pera (-21,5%).
"Mesmo com esses aumentos no valor dos de itens em dezembro, a cesta básica fechou em torno de 9% de queda, o menor índice em quase 11 anos de pesquisa. Mas a expectativa para janeiro deste ano é que alimentos perecíveis, como frutas e verduras devem subir de preço, devido ao forte calor", disse o coordenador da Doctum.
 

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