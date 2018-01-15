Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Companhia anuncia ter encontrado diamante de 910 quilates na África
Precioso

Companhia anuncia ter encontrado diamante de 910 quilates na África

Empresa britânica afirma que se trata da quinta pedra de melhor qualidade do mundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 11:35

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 11:35

Pedra preciosa é da categoria Type IIa Crédito: Reprodução/Site Gem Diamonds
A companhia britânica Gem Diamonds Limited anunciou, nesta segunda-feira, que extraiu um diamante de 910 quilates da mina de Leteng, no Lesoto, sul da África. Ao revelar a pedra ao mercado e aos admiradores, a empresa destacou se tratar da quinta gema de melhor qualidade do mundo.
Ainda sem nome, o diamante tem "qualidade excepcional", na avaliação da companhia. Ele pertence à categoria Type IIa, que compreenderia apenas 2% das pedras preciosas já extraídas. A peça, da cor D, se caracteriza pela pureza e pela transparência.
Em comunicado, a Gem Diamonds Limited explicou que considera a nova aquisição "a quinta gema de melhor qualidade já extraída".
A mina de Leteng foi adquirida pela companhia em 2006. O diamante anunciado nesta segunda-feira, segundo a empresa, é o maior encontrado no local desde então. "Isso é um marco para empregados, acionistas e para o governo de Lesoto, nosso parceiro", frisou o CEO da marca, Clifford Elphick, no anúncio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados