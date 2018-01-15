Companhia anuncia ter encontrado diamante de 910 quilates na África

A companhia britânica Gem Diamonds Limited anunciou, nesta segunda-feira, que extraiu um diamante de 910 quilates da mina de Leteng, no Lesoto, sul da África. Ao revelar a pedra ao mercado e aos admiradores, a empresa destacou se tratar da quinta gema de melhor qualidade do mundo.
Ainda sem nome, o diamante tem "qualidade excepcional", na avaliação da companhia. Ele pertence à categoria Type IIa, que compreenderia apenas 2% das pedras preciosas já extraídas. A peça, da cor D, se caracteriza pela pureza e pela transparência.
Em comunicado, a Gem Diamonds Limited explicou que considera a nova aquisição "a quinta gema de melhor qualidade já extraída".
A mina de Leteng foi adquirida pela companhia em 2006. O diamante anunciado nesta segunda-feira, segundo a empresa, é o maior encontrado no local desde então. "Isso é um marco para empregados, acionistas e para o governo de Lesoto, nosso parceiro", frisou o CEO da marca, Clifford Elphick, no anúncio.