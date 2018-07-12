Comércio no Espírito Santo volta a cair após greve dos caminhoneiros

Apesar da interrupção no abastecimento de postos de gasolina, a venda de combustíveis e lubrificantes cresceu 4% no Estado Crédito: Fernando Madeira

O volume de vendas no comércio capixaba voltou a cair, depois de três meses de resultados positivos no setor. De acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta quinta-feira (12), o mês de maio registrou queda de 2,1%, na comparação com abril. Para o instituto, o principal fator do impacto negativo do comércio neste período foi a greve dos caminhoneiros.

A pesquisadora do IBGE Isabella Nunes destaca que a redução do abastecimento com a paralisação, iniciada no dia 21 de maio, causou uma queda em todas as atividades.

A queda de circulação do transporte de carga nas rodovias por conta da greve dos caminhoneiros trouxe impacto para as vendas no mês de maio, com impactos negativos para o varejo e o varejo ampliado. Isso mostra o impacto da perda de estoque para as vendas, mas também uma perda em atraso das entregas e variação do frete, que acabam impactando nesse segmento, explicou à Agência Brasil.

Depois de um janeiro ruim, com redução de 2,9% na vendas, o comércio do Espírito Santo vinha registrando altas em fevereiro, março e abril. Já em maio, entre as atividades que tiveram maior queda na venda de produtos no Estado estão o setor de livros, revistas e papelarias, com queda de 23,4%; seguido do comércio de tecidos, vestuário e calçados, que caiu 7,9%; e por fim com o grupo de artigos de uso pessoal e doméstico, que ficou 4% menor.

A receita nominal, o que foi arrecadado com a venda de produtos, caiu 1% no mês. Os números são piores do que o registrado na média nacional, que registrou volume de vendas 0,6% menor e receita nominal 0,3% mais baixa.

Por outro lado, de acordo com o levantamento do IBGE, o setor de combustíveis e lubrificantes, um dos primeiros a sentir o impacto com a interrupção do abastecimento de postos de combustível registrou uma venda maior em maio, com alta de 4% em relação a abril.