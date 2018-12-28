Comércio exterior: polêmicas ameaçam exportações capixabas

A força e o potencial de exportador capixaba é inegável. Mais aberto comercialmente do que o Brasil, o Espírito Santo tem no comércio exterior uma das suas principais atividades econômicas, fazendo negócios com vários países e blocos do mundo. Apesar de o Estado depender de mudanças a nível nacional para avançar na área, o rumo que essas novas políticas comerciais parecem tomar podem fazer o efeito inverso e ameaçar as exportações capixabas.
Isso porque a política externa que vem sendo ensaiada pela equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro, segundo especialistas, ainda é confusa, uma vez que se fala em maior abertura comercial, mas também se projeta uma possível entrada na guerra comercial entre Estados Unidos e China.
Desde as eleições, o presidente eleito e sua equipe fizeram vários discursos anti-China e com inclinação à política externa mais protecionista de Donald Trump, o que é visto com temor já que o país asiático é o maior parceiro comercial do Brasil e segundo maior do Estado (perdendo apenas para os EUA), para onde empresas capixabas exportaram US$ 383 milhões só neste ano (até outubro), sobretudo produtos base da nossa economia, como minério de ferro, petróleo e celulose.
A retaliação de ambas as partes (China e EUA) podem dificultar a posição do Brasil e isso de fato preocupa, inclusive ao Espírito Santo. É preciso ser inteligente para saber aproveitar desse conflito e se beneficiar das oportunidades, e não entrar no meio. É uma visão arriscada, afirma o economista Orlando Caliman.
Além do provável atrito com os chineses, há polêmicas que são vistas com apreensão. Uma delas é com o Mercosul, que vem sendo discutida. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, já disse que o bloco não será prioridade e que o modelo precisa ser revisto. Os especialistas concordam, mas temem que revisão seria essa.
Se o Brasil for nesse caminho do protecionismo, vai sair prejudicado, e para o Espírito Santo será uma perda muito grande, porque vai diminuir o fluxo de transações e negócios. É uma tendência ruim. No caso do Mercosul, rever as regras é algo que pode ir para qualquer lado e parece mais uma sinalização de colocar mais protecionismo dentro das relações de comércio internacional, diz a economista e professora da Fucape, Arilda Teixeira. Neste ano, o Estado exportou quase US$ 340 milhões para o Mercosul, com destaque para o minério.
Arilda ainda destaca a falta de claridade sobre o tema. O próximo governo é uma incógnita, porque a equipe econômica é pró-mercado e defende o multilateralismo, mas o ministro das Relações Exteriores é o contrário e é um defensor declarado do protecionismo. Isso deve ser visto com preocupação. E as falas já feitas até aqui vejo como uma missa encomendada, com uma troca de mensagens que são ameaças ao multilateralismo.
Oriente Médio
Outra polêmica no cenário é a já anunciada transferência da embaixada brasileira de Israel de Tel Aviv para Jerusalém, atitude só feita até agora por EUA e Guatemala, e pode afastar negócios com os países árabes, importante parceiro brasileiro no comércio de carnes. No Estado, foram quase US$ 210 milhões exportados para o Oriente Médio neste ano.
Somando China, Mercosul e países do Oriente Médio (excluindo Israel), o Espírito Santo exportou entre janeiro e outubro um total de R$ 931,8 milhões, cerca de 11,1% de todas os negócios do Estado com o exterior.
O presidente do Sindicato do Comércio de Exportações e Importações (Sindiex-ES), Marcilio Machado, vê as possíveis mudanças com otimismo, mas pondera que não deve ser esquecida a tradição desses países. A política de tentar agradar todo mundo sem tomar partido tem que ser repensada. É preciso pragmatismo, mas com cuidado.
ABERTURA COMERCIAL É O MAIOR DESAFIO
Nova política externa precisa ser menos protecionista e mais pragmática
Se por um lado há um certo temor pelos rumos que a política de comércio exterior pode tomar nos próximos anos, de outro há uma certa comemoração de que o novo governo entende que é preciso mudanças. Entre os desafios que precisarão ser superados, o maior deles é a abertura comercial.
De acordo com a economista e professora da Fucape Arilda Teixeira, a lógica de defesa do mercado interno, com as taxas de importação, precisa ser revista. Com a crise de 2008 e a dificuldade que as economias enfrentaram, inclusive a brasileira, os países ficaram preocupados em defender seus mercados domésticos, mas isso não se mostrou um bom caminho, explica.
Para o presidente do Sindicato do Comércio de Exportações e Importações (Sindiex-ES), Marcilio Machado, nesse processo está a necessidade de introduzir mais as cadeias indústrias brasileiras nas cadeias de fornecimento globais, sobretudo com produtos de maior valor agregado.
O Brasil vai continuar sendo apenas fornecedor de matéria-prima para o mundo ou vai vender esse produto mais acabado e com maior preço? Essa é uma pauta a se avançar e o Brasil é um país fechado nesse sentido. Nosso sistema tributário é uma anomalia comparado com o resto do mundo. A abertura unilateral que está sendo proposta é bem vinda ao meu ver, apesar de existirem reações dos setores que são protegidos. O que não dá é o brasileiro ter os carros, celulares e aparelhos mais caros do mundo. É preciso fazer algo, ressalta.
Marcilio cita ainda outro desafio, que é o do comércio internacional mais pragmático e menos ideológico. É preciso nos colocar no mundo. Nos últimos anos a gente viu um comércio exterior mais voltado para ideologia, como para países da América do Sul. Isso não pode ser desprezado, mas não pode ter marketing. O que é importante na exportação é o poder de compra do consumidor. E nisso a gente tem que pensar que não adianta falar em exportar produtos de maior valor agregado sem pensar quem compra esse tipo de produto, que na maioria são os EUA.
Infraestrutura
Outra frente que os especialistas pontuam que precisa ser trabalhada para o crescimento das exportações brasileiras e capixabas é a infraestrutura, que em grande parte é de má qualidade, o que reduz a competitividade das empresas. Isso eleva custos, afasta investimentos e nos impossibilita de estar mais no mundo. No Estado precisamos de portos modernos, multiuso e de padrão internacional, isso além de boas rodovias e ferrovias. A infraestrutura é um gargalo a ser combatido, aponta o economista Orlando Caliman.
Arilda cita ainda, para o desenvolvimento do setor, as reformas estruturantes que precisam ser feitas. A capacidade do Brasil participar mais da economia mundial depende de reformas, como a tributária na economia. E isso é o melhor e pior dos mundos ao mesmo tempo. Melhor porque está nas nossas mãos ter mais inserção externa. E pior porque os brasileiros, o setor público e até o setor privado ainda não entenderam isso. Além disso, a competitividade externa só vai vir quando a gente tiver um mercado de trabalho qualificado e, assim, mais produtivo e tecnológico.