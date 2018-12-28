Comércio exterior: polêmicas ameaçam exportações capixabas

Desde as eleições, o presidente eleito e sua equipe fizeram vários discursos anti-China e com inclinação à política externa mais protecionista de Donald Trump, o que é visto com temor Crédito: José Cruz | Agência Brasil

A força e o potencial de exportador capixaba é inegável. Mais aberto comercialmente do que o Brasil, o Espírito Santo tem no comércio exterior uma das suas principais atividades econômicas, fazendo negócios com vários países e blocos do mundo. Apesar de o Estado depender de mudanças a nível nacional para avançar na área, o rumo que essas novas políticas comerciais parecem tomar podem fazer o efeito inverso e ameaçar as exportações capixabas.

Isso porque a política externa que vem sendo ensaiada pela equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro, segundo especialistas, ainda é confusa, uma vez que se fala em maior abertura comercial, mas também se projeta uma possível entrada na guerra comercial entre Estados Unidos e China.

Desde as eleições, o presidente eleito e sua equipe fizeram vários discursos anti-China e com inclinação à política externa mais protecionista de Donald Trump, o que é visto com temor já que o país asiático é o maior parceiro comercial do Brasil e segundo maior do Estado (perdendo apenas para os EUA), para onde empresas capixabas exportaram US$ 383 milhões só neste ano (até outubro), sobretudo produtos base da nossa economia, como minério de ferro, petróleo e celulose.

A retaliação de ambas as partes (China e EUA) podem dificultar a posição do Brasil e isso de fato preocupa, inclusive ao Espírito Santo. É preciso ser inteligente para saber aproveitar desse conflito e se beneficiar das oportunidades, e não entrar no meio. É uma visão arriscada, afirma o economista Orlando Caliman.

Além do provável atrito com os chineses, há polêmicas que são vistas com apreensão. Uma delas é com o Mercosul, que vem sendo discutida. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, já disse que o bloco não será prioridade e que o modelo precisa ser revisto. Os especialistas concordam, mas temem que revisão seria essa.

Se o Brasil for nesse caminho do protecionismo, vai sair prejudicado, e para o Espírito Santo será uma perda muito grande, porque vai diminuir o fluxo de transações e negócios. É uma tendência ruim. No caso do Mercosul, rever as regras é algo que pode ir para qualquer lado e parece mais uma sinalização de colocar mais protecionismo dentro das relações de comércio internacional, diz a economista e professora da Fucape, Arilda Teixeira. Neste ano, o Estado exportou quase US$ 340 milhões para o Mercosul, com destaque para o minério.

Arilda ainda destaca a falta de claridade sobre o tema. O próximo governo é uma incógnita, porque a equipe econômica é pró-mercado e defende o multilateralismo, mas o ministro das Relações Exteriores é o contrário e é um defensor declarado do protecionismo. Isso deve ser visto com preocupação. E as falas já feitas até aqui vejo como uma missa encomendada, com uma troca de mensagens que são ameaças ao multilateralismo.

Oriente Médio

Outra polêmica no cenário é a já anunciada transferência da embaixada brasileira de Israel de Tel Aviv para Jerusalém, atitude só feita até agora por EUA e Guatemala, e pode afastar negócios com os países árabes, importante parceiro brasileiro no comércio de carnes. No Estado, foram quase US$ 210 milhões exportados para o Oriente Médio neste ano.

Somando China, Mercosul e países do Oriente Médio (excluindo Israel), o Espírito Santo exportou entre janeiro e outubro um total de R$ 931,8 milhões, cerca de 11,1% de todas os negócios do Estado com o exterior.

O presidente do Sindicato do Comércio de Exportações e Importações (Sindiex-ES), Marcilio Machado, vê as possíveis mudanças com otimismo, mas pondera que não deve ser esquecida a tradição desses países. A política de tentar agradar todo mundo sem tomar partido tem que ser repensada. É preciso pragmatismo, mas com cuidado.

ABERTURA COMERCIAL É O MAIOR DESAFIO

Nova política externa precisa ser menos protecionista e mais pragmática

Atividades no Porto de Vitória Crédito: Marcelo Prest | Arquivo | GZ

Se por um lado há um certo temor pelos rumos que a política de comércio exterior pode tomar nos próximos anos, de outro há uma certa comemoração de que o novo governo entende que é preciso mudanças. Entre os desafios que precisarão ser superados, o maior deles é a abertura comercial.

De acordo com a economista e professora da Fucape Arilda Teixeira, a lógica de defesa do mercado interno, com as taxas de importação, precisa ser revista. Com a crise de 2008 e a dificuldade que as economias enfrentaram, inclusive a brasileira, os países ficaram preocupados em defender seus mercados domésticos, mas isso não se mostrou um bom caminho, explica.

Para o presidente do Sindicato do Comércio de Exportações e Importações (Sindiex-ES), Marcilio Machado, nesse processo está a necessidade de introduzir mais as cadeias indústrias brasileiras nas cadeias de fornecimento globais, sobretudo com produtos de maior valor agregado.

O Brasil vai continuar sendo apenas fornecedor de matéria-prima para o mundo ou vai vender esse produto mais acabado e com maior preço? Essa é uma pauta a se avançar e o Brasil é um país fechado nesse sentido. Nosso sistema tributário é uma anomalia comparado com o resto do mundo. A abertura unilateral que está sendo proposta é bem vinda ao meu ver, apesar de existirem reações dos setores que são protegidos. O que não dá é o brasileiro ter os carros, celulares e aparelhos mais caros do mundo. É preciso fazer algo, ressalta.

Marcilio cita ainda outro desafio, que é o do comércio internacional mais pragmático e menos ideológico. É preciso nos colocar no mundo. Nos últimos anos a gente viu um comércio exterior mais voltado para ideologia, como para países da América do Sul. Isso não pode ser desprezado, mas não pode ter marketing. O que é importante na exportação é o poder de compra do consumidor. E nisso a gente tem que pensar que não adianta falar em exportar produtos de maior valor agregado sem pensar quem compra esse tipo de produto, que na maioria são os EUA.

Infraestrutura

Outra frente que os especialistas pontuam que precisa ser trabalhada para o crescimento das exportações brasileiras e capixabas é a infraestrutura, que em grande parte é de má qualidade, o que reduz a competitividade das empresas. Isso eleva custos, afasta investimentos e nos impossibilita de estar mais no mundo. No Estado precisamos de portos modernos, multiuso e de padrão internacional, isso além de boas rodovias e ferrovias. A infraestrutura é um gargalo a ser combatido, aponta o economista Orlando Caliman.