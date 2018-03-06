Começam vistorias para liberar voos no novo Aeroporto de Vitória

Praticamente pronto, o novo Aeroporto de Vitória começou a ser vistoriado nesta terça-feira (6) pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Até quinta (8), representantes do órgão irão inspecionar a nova infraestrutura para elaborar um relatório técnico com o parecer para autorização das atividades no novo complexo.

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A informação foi dada pela senadora Rose de Freitas e confirmada pela Anac ao Gazeta Online. O vistoriamento é um dos processos que irá permitir a homologação do novo aeroporto, possibilitando o início das operações no terminal. A inauguração está marcada para o dia 29 de março.

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Segundo o gerente de engenharia da Infraero, Giuliano Capucho dos Santos, o objetivo dessa primeira conferência seria checar se o que está elaborado no projeto foi executado dentro dos padrões de segurança. Ao todo são duas vistorias. Esta primeira valida a infraestrutura, afirma.

Ele explica que uma segunda vistoria deverá acontecer ainda neste mês para validar as operações e homologar a pista, no entanto, não haveria uma data definida para essa fase. Pelo que a gente executou e pelo o que eles viram na primeira vistoria geral, está tudo encaminhado. Vamos ter análise mais detalhada de cada trecho (nos três dias de trabalho). Mas, na visão geral, a primeira perspectiva foi muito boa, avaliou.

De acordo com a Anac, dependendo do parecer técnico, pode haver a necessidade de mais inspeções ou, talvez, apenas uma seja suficiente. "Os nossos técnicos estão no local e não finalizaram o relatório de inspeção para que possamos confirmar. Só será possível a definição de uma nova vistoria ao final da inspeção que está ocorrendo", informou.

A previsão da Infraero é que toda a liberação seja feita até a inauguração do aeroporto, que está 98% finalizado. A previsão da Construtora JL, responsável pela obra, é de que os trabalhos sejam concluídos seja até o dia 20 de março.

Ainda segundo a Infraero, o novo terminal de passageiros está em fase de testes das instalações elétricas e eletrônicas, montagem final das esteiras e acabamentos. Já a nova pista de pousos e decolagens está 100% concluída.

BALIZAMENTO

A pista de pousos e decolagens do novo aeroporto recebeu dois circuitos de balizamento, que são as novas luminárias de demarcação da pista. A operação da iluminação será independente, diferentemente do que ocorre na pista atual. Isso significa que se houver alguma pane em qualquer dos equipamentos, a operação do aeroporto será mantida por conta da curta distância entre as luminárias, de 60 metros.

Nós construímos duas subestações de cabeceira, colocamos 50% desses circuitos em cada uma delas. Se uma subestação de cabeceira apaga, por alguma questão externa, a outra mantém 50% do sistema funcionando, que está dentro dos mínimos para a continuidade da operação, explicou Capucho durante vista da equipe da senadora Rose de Freitas ao aeroporto.

AEROPORTO EM NÚMEROS

* 240 milhões de litros de água foram consumidos para fazer a umectação do terreno;

* 60 mil sacos de cimento precisaram ser usados;

* 400 mil blocos de alvenaria foram empregados no terminal;

* 4,5 mil toneladas de aço lela a nova estrutura;

* 20 mil metros quadrados de granito e mármore compõe o novo terminal;

* 4 mil metros quadrados de vidro precisaram ser empregados;

* 800 quilômetros de cabos (elétricos e eletrônicos) foram utilizados;

* 25 mil metros de dutos foram usados nas instalações hidrossanitárias;

* 500 mil viagens de caminhões foram feitas para o transporte dos materiais;

* 1.800 funcionários trabalharam nas obras.