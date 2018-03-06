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Etapa final

Começam vistorias para liberar voos no novo Aeroporto de Vitória

Representantes da Agência Nacional de Aviação Civil examinam até quinta os padrões de segurança da construção para liberar funcionamento

Publicado em 06 de Março de 2018 às 20:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 20:51
Praticamente pronto, o novo Aeroporto de Vitória começou a ser vistoriado nesta terça-feira (6) pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Até quinta (8), representantes do órgão irão inspecionar a nova infraestrutura para elaborar um relatório técnico com o parecer para autorização das atividades no novo complexo.
Começam vistorias para liberar voos no novo Aeroporto de Vitória
A informação foi dada pela senadora Rose de Freitas e confirmada pela Anac ao Gazeta Online. O vistoriamento é um dos processos que irá permitir a homologação do novo aeroporto, possibilitando o início das operações no terminal. A inauguração está marcada para o dia 29 de março. 
VEJA VÍDEO
Segundo o gerente de engenharia da Infraero, Giuliano Capucho dos Santos, o objetivo dessa primeira conferência seria checar se o que está elaborado no projeto foi executado dentro dos padrões de segurança. Ao todo são duas vistorias. Esta primeira valida a infraestrutura, afirma.
Ele explica que uma segunda vistoria deverá acontecer ainda neste mês para validar as operações e homologar a pista, no entanto, não haveria uma data definida para essa fase. Pelo que a gente executou e pelo o que eles viram na primeira vistoria geral, está tudo encaminhado. Vamos ter análise mais detalhada de cada trecho (nos três dias de trabalho). Mas, na visão geral, a primeira perspectiva foi muito boa, avaliou.
De acordo com a Anac, dependendo do parecer técnico, pode haver a necessidade de mais inspeções ou, talvez, apenas uma seja suficiente. "Os nossos técnicos estão no local e não finalizaram o relatório de inspeção para que possamos confirmar. Só será possível a definição de uma nova vistoria ao final da inspeção que está ocorrendo", informou. 
A previsão da Infraero é que toda a liberação seja feita até a inauguração do aeroporto, que está 98% finalizado. A previsão da Construtora JL, responsável pela obra, é de que os trabalhos sejam concluídos seja até o dia 20 de março.
Ainda segundo a Infraero, o novo terminal de passageiros está em fase de testes das instalações elétricas e eletrônicas, montagem final das esteiras e acabamentos. Já a nova pista de pousos e decolagens está 100% concluída.
BALIZAMENTO
A pista de pousos e decolagens do novo aeroporto recebeu dois circuitos de balizamento, que são as novas luminárias de demarcação da pista. A operação da iluminação será independente, diferentemente do que ocorre na pista atual. Isso significa que se houver alguma pane em qualquer dos equipamentos, a operação do aeroporto será mantida por conta da curta distância entre as luminárias, de 60 metros.
Nós construímos duas subestações de cabeceira, colocamos 50% desses circuitos em cada uma delas. Se uma subestação de cabeceira apaga, por alguma questão externa, a outra mantém 50% do sistema funcionando, que está dentro dos mínimos para a continuidade da operação, explicou Capucho durante vista da equipe da senadora Rose de Freitas ao aeroporto.
AEROPORTO EM NÚMEROS
* 240 milhões de litros de água foram consumidos para fazer a umectação do terreno;
* 60 mil sacos de cimento precisaram ser usados;
* 400 mil blocos de alvenaria foram empregados no terminal;
* 4,5 mil toneladas de aço lela a nova estrutura;
* 20 mil metros quadrados de granito e mármore compõe o novo terminal;
* 4 mil metros quadrados de vidro precisaram ser empregados;
* 800 quilômetros de cabos (elétricos e eletrônicos) foram utilizados;
* 25 mil metros de dutos foram usados nas instalações hidrossanitárias;
* 500 mil viagens de caminhões foram feitas para o transporte dos materiais;
* 1.800 funcionários trabalharam nas obras.
 

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