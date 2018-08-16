Começa pagamento de 2º lote do abono salarial do PIS/Pasep 2018/2019

Banco do Brasil Crédito: Gildo Loyola/Arquivo

O abono salarial do PIS/Pasep 2018/2019 (ano-base 2017) começa a ser pago nesta quinta feira, dia 16, aos trabalhadores nascidos no mês de agosto. O benefício pode variar de R$ 80 a R$ 954, dependendo do número de meses trabalhados com registro formal no ano passado.

O calendário de pagamento teve início no fim de junho, para os nascidos em julho. A cada mês, um novo grupo é contemplado, de acordo com o mês de nascimento (confira o calendário abaixo). O prazo para a retirada de todos os beneficiários vai até 30 de junho de 2019. Se não for resgatado até lá, o dinheiro voltará para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

O abono do PIS, pago pela Caixa Econômica Federal, é devido aos trabalhadores da iniciativa privada. O Pasep, destinado aos servidores públicos, é de responsabilidade do Banco do Brasil (BB). Os correntistas dos dois bancos recebem o depósito diretamente em conta, dias antes do cronograma estabelecido para os demais trabalhadores (veja abaixo).

Atenção: abono salarial é diferente de cota

Pis Pasep Crédito: Divulgação

Vale destacar que abono salarial anual é diferente de cotas do PIS/Pasep. As cotas são devidas apenas a quem trabalhou no período de 1971 a 1988, com registro formal, independentemente do valor da renda mensal. Esse saque pode ser feito agora por cotistas de todas as idades, mas somente até 28 de setembro deste ano. Depois desta data, a retirada voltará a exigir idade mínima de 60 anos.

Já o abono salarial é pago anualmente a quem trabalhou pelo menos um mês no ano-base de referência (neste caso, 2017). Além disso, a pessoa deve ter recebido, em média, até dois salários mínimos. Também é necessário que o empregador tenha informado corretamente os dados do empregado na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) referente ao ano-base. Por fim, é preciso estar inscrito no PIS/Pasep há cinco anos ou mais.

Calendário do abono salarial 2018/2019 (ano-base 2017)

PIS (retirada nas agências)

Nascidos em julho - 26/07

Nascidos em agosto - 16/08

Nascidos em setembro - 13/09

Nascidos em outubro - 18/10

Nascidos em novembro - 20/11

Nascidos em dezembro - 13/12

Nascidos em janeiro - 17/01

Nascidos em fevereiro - 17/01

Nascidos em março - 21/02

Nascidos em abril - 21/02

Nascidos em maio - 14/03

Nascidos em junho - 14/03

PIS (para correntistas e poupadores)

Nascidos em julho - 24/07

Nascidos em agosto - 14/08

Nascidos em setembro - 11/09

Nascidos em outubro - 16/10

Nascidos em novembro - 13/11

Nascidos em dezembro - 11/12

Nascidos em janeiro - 15/01

Nascidos em fevereiro - 15/01

Nascidos em março - 19/02

Nascidos em abril - 19/02

Nascidos em maio - 12/03

Nascidos em junho - 12/03

Pasep

Inscrição 0 - 26/07

Inscrição 1 - 16/08

Inscrição 2 - 13/09

Inscrição 3 - 18/10

Inscrição 4 - 20/11

Inscrição 5 - 17/01

Inscrições 6 e 7 - 21/02

Inscrições 8 e 9 - 14/03