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Leitura do mercado

Com pesquisa eleitoral, dólar recua e Bolsa opera em alta

Na leitura do mercado, o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) não mostrou o crescimento esperado, o que trouxe certo alívio aos negócios

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 14:49
Com pesquisa eleitoral, dólar recua e Bolsa opera em alta Crédito: Pixabay
Depois de ter subido 2% ontem, o dólar à vista renovou mínima aos R$ 3,8353 (-0,99%) nesta quinta-feira, após a pesquisa CNI/Ibope ter mostrado que a intenção de voto no pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, não teve um crescimento importante na sondagem, diz o operador de câmbio e derivativos do banco paulista, Alberto Felix de Oliveira Neto.
Na leitura do mercado, o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT), que é visto pelos agentes como um risco por seu perfil considerado heterodoxo e antirreformista, não mostrou o crescimento esperado, o que trouxe certo alívio aos negócios em Bolsa, dólar e juros.
A Bovespa inicia os negócios em alta, recuperando parte das perdas da véspera e na contramão da fraqueza de suas pares internacionais. Às 11h07, o Ibovespa subia 0,51%, aos 70.971,04 pontos.
A sondagem mostrou que na pergunta estimulada com lista de nomes, sem considerar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro lidera, com 17% das intenções de voto, seguido por Marina Silva, com 13%. Na sequência, aparecem Ciro Gomes (8%) e Geraldo Alckmin (6%). Na pesquisa estimulada com Lula, o petista assume a dianteira, com 33%, seguido de Bolsonaro (15%), Marina (7%) e Alckmin e Ciro (ambos com 4%).

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