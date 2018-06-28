Com pesquisa eleitoral, dólar recua e Bolsa opera em alta Crédito: Pixabay

Depois de ter subido 2% ontem, o dólar à vista renovou mínima aos R$ 3,8353 (-0,99%) nesta quinta-feira, após a pesquisa CNI/Ibope ter mostrado que a intenção de voto no pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, não teve um crescimento importante na sondagem, diz o operador de câmbio e derivativos do banco paulista, Alberto Felix de Oliveira Neto.

Na leitura do mercado, o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT), que é visto pelos agentes como um risco por seu perfil considerado heterodoxo e antirreformista, não mostrou o crescimento esperado, o que trouxe certo alívio aos negócios em Bolsa, dólar e juros.

A Bovespa inicia os negócios em alta, recuperando parte das perdas da véspera e na contramão da fraqueza de suas pares internacionais. Às 11h07, o Ibovespa subia 0,51%, aos 70.971,04 pontos.