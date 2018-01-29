Com nova medida, juro do rotativo recua em 2017, para 334,6% ao ano

Carteira com dinheiro e cartão de crédito Crédito: Pixabay

O juro médio total cobrado no rotativo do cartão de crédito caiu 1,0 ponto porcentual de novembro para dezembro, informou nesta segunda-feira o Banco Central. Com isso, a taxa passou de 335,6% em novembro para 334,6% ao ano em dezembro. O movimento da taxa do rotativo ocorre sob as novas regras de migração da modalidade, que começaram em abril do ano passado. Em dezembro de 2016, a taxa estava em 497,7% ao ano.

O juro do rotativo é a taxa mais elevada desse segmento e também a mais alta entre todas as avaliadas pelo BC. Dentro desta rubrica, a taxa da modalidade rotativo regular passou de 218,3% para 233,8% ao ano de novembro para dezembro. Neste caso, são consideradas as operações com cartão rotativo em que houve o pagamento mínimo da fatura.

Já a taxa de juros da modalidade rotativo não regular passou de 413,5% para 401,4% ao ano. O rotativo não regular inclui as operações nas quais o pagamento mínimo da fatura não foi realizado.

No caso do parcelado, ainda dentro de cartão de crédito, o juro passou de 168,5% para 169,2% ao ano.

Considerando o juro total do cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado, a taxa passou de 74,2% para 70,8% de novembro para dezembro.

Em abril do ano passado, começou a valer a nova regra que obriga os bancos a transferir, após um mês, a dívida do rotativo do cartão de crédito para o parcelado, a juros mais baixos. A intenção do governo com a nova regra é permitir que a taxa de juros para o rotativo do cartão de crédito recue, já que o risco de inadimplência, em tese, cai com a migração para o parcelado

Já o juro do cheque especial caiu de 323,7% ao ano em novembro para 323,0% em dezembro. No mesmo mês do ano passado, a taxa estava em 328,6% ao ano.

Redução

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, destacou há pouco a queda nas taxas de juros de todas as modalidades de crédito em dezembro, em parte decorrente do efeito dos cortes na taxa básica Selic.

A redução do spread bancário também justifica a queda das taxas de juros, afirmou. Além disso, a queda nos estoques de modalidades mais caras, como o cheque especial, também ajuda a baixar o juro médio.