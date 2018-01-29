Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Com nova medida, juro do rotativo recua em 2017, para 334,6% ao ano
Crédito

Com nova medida, juro do rotativo recua em 2017, para 334,6% ao ano

Corte foi impulsionado pela queda da Selic e às medidas adotadas pelo governo em abril para o uso do rotativo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 15:57

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 15:57

Carteira com dinheiro e cartão de crédito Crédito: Pixabay
O juro médio total cobrado no rotativo do cartão de crédito caiu 1,0 ponto porcentual de novembro para dezembro, informou nesta segunda-feira o Banco Central. Com isso, a taxa passou de 335,6% em novembro para 334,6% ao ano em dezembro. O movimento da taxa do rotativo ocorre sob as novas regras de migração da modalidade, que começaram em abril do ano passado. Em dezembro de 2016, a taxa estava em 497,7% ao ano.
O juro do rotativo é a taxa mais elevada desse segmento e também a mais alta entre todas as avaliadas pelo BC. Dentro desta rubrica, a taxa da modalidade rotativo regular passou de 218,3% para 233,8% ao ano de novembro para dezembro. Neste caso, são consideradas as operações com cartão rotativo em que houve o pagamento mínimo da fatura.
Já a taxa de juros da modalidade rotativo não regular passou de 413,5% para 401,4% ao ano. O rotativo não regular inclui as operações nas quais o pagamento mínimo da fatura não foi realizado.
No caso do parcelado, ainda dentro de cartão de crédito, o juro passou de 168,5% para 169,2% ao ano.
Considerando o juro total do cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado, a taxa passou de 74,2% para 70,8% de novembro para dezembro.
Em abril do ano passado, começou a valer a nova regra que obriga os bancos a transferir, após um mês, a dívida do rotativo do cartão de crédito para o parcelado, a juros mais baixos. A intenção do governo com a nova regra é permitir que a taxa de juros para o rotativo do cartão de crédito recue, já que o risco de inadimplência, em tese, cai com a migração para o parcelado
Já o juro do cheque especial caiu de 323,7% ao ano em novembro para 323,0% em dezembro. No mesmo mês do ano passado, a taxa estava em 328,6% ao ano.
Redução
O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, destacou há pouco a queda nas taxas de juros de todas as modalidades de crédito em dezembro, em parte decorrente do efeito dos cortes na taxa básica Selic.
A redução do spread bancário também justifica a queda das taxas de juros, afirmou. Além disso, a queda nos estoques de modalidades mais caras, como o cheque especial, também ajuda a baixar o juro médio.
O Índice de Custo de Crédito (ICC), acrescentou Rocha, ficou em 21,4% em dezembro e chegou ao menor patamar da série histórica do indicador, desde setembro de 2015.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo
Imagem de destaque
Jogador Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
'Estamos vendo você': o recado do Reino Unido à Rússia em acusação de atividade 'maligna' que ameaçava infraestrutura submarina na costa britânica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados