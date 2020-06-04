Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Com navios-tanque, Petrobras eleva capacidade de escoamento do pré-sal
Aumento na frota

Com navios-tanque, Petrobras eleva capacidade de escoamento do pré-sal

A capacidade atual da offloading da Petrobras é de 2,067 milhões de barris diários de petróleo, e aumentará para 2,262 milhões de b/d em 2022
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 16:01

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 16:01

A Petrobras recebe na próxima semana a primeira de quatro embarcações previstas para este ano para escoar a produção das plataformas do pré-sal. O Eagle Petrolina deixou a Coreia do Sul nesta quinta-feira, 4, e deve ser entregue à empresa em Singapura no dia 14, e chegar ao Brasil em julho, informou a estatal.
Petrobras reduz preço da gasolina e diesel nas refinarias
A capacidade atual da offloading da Petrobras é de 2,067 milhões de barris diários de petróleo Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Os novos navios-tanque vão integrar a frota de 20 embarcações que realizam cerca de 1.800 offloadings (escoamento de óleo das plataformas) por ano.
A capacidade atual da offloading da Petrobras é de 2,067 milhões de barris diários de petróleo, e aumentará para 2,262 milhões de b/d em 2022.
O Eagle Petrolina tem capacidade para armazenar 1 milhão de barris de petróleo. As demais embarcações serão entregues em julho, agosto e outubro. Além dessas, a estatal contratou mais três navios-tanque para entrega em 2022.
"Com a alta produtividade apresentada pelos campos do pré-sal, estamos investindo e preparando nossa infraestrutura logística para o aumento da produção de petróleo nos próximos anos. É fundamental sermos competitivos e a logística tem papel essencial, interligando, com eficiência, os diversos elos da cadeia produtiva", afirmou em nota o diretor de Logística da Petrobras, André Chiarini.

Veja Também

Após prejuízo, Caixa diz que revitalização do porto do Rio é 'inviável'

Acordo será assinado com Receita para apoiar programa do auxílio de R$ 600

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF
Imagem de destaque
Marmita proteica: 8 receitas fáceis e nutritivas para o dia a dia
Imagem de destaque
Cachoeiro tem hotéis lotados e faz ajustes finais para show de Roberto Carlos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados