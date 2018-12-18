Mercado financeiro

Com intervenção do Banco Central, dólar começa a semana em queda

A cotação da moeda norte-americana encerrou o primeiro pregão da semana em baixa de 0,19%, cotado a R$ 3,8962

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 21:44

Redação de A Gazeta

Dólar é cotado a R$ 3,89 nesta segunda-feira (17) Crédito: Pixabay
A cotação da moeda norte-americana encerrou o primeiro pregão da semana em baixa de 0,19%, com o dólar comercial vendido a R$ 3,8962. O Banco Central (BC) voltou nesta segunda-feira (17) a intervir na cotação da moeda, ofertando leilões extraordinários de venda futura do dólar, com compromisso de recompra (chamados de leilões de linha).
O BC havia feito os leilões de linha no final de novembro e início de dezembro, quando a cotação da moeda norte-americana ultrapassou o patamar de R$ 3,90.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou o pregão em baixa de 1,20%, com 86.399 pontos. As ações das principais companhias seguiram a tendência de baixa, com Petrobras encerrando com menos 1%, Itaú com desvalorização de 2,65% e Bradesco com perdas de 1,77%.
