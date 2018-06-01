Com greve dos caminhoneiros, exportações caem mais de 30%

Caminhão transita na BR 262 após fim da greve dos caminhoneiros Crédito: Bernardo Coutinho

A balança comercial brasileira registrou superavit de US$ 5,981 bilhões em maio, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic). No mês passado, as exportações somaram US$ 19,241 bilhões (alta de 1,9% ante maio de 2017), e as importações US$ 13,260 bilhões (alta de 14,5%).

greve dos caminhoneiros impactou os embarques e compras do exterior. Enquanto a média diária das exportações nas primeiras semanas de maio ficaram acima de R$ 1 bilhão, nas duas semanas em que houve a paralisação, a média caiu para menos de R$ 700 milhões.

Na terceira semana de maio (14 a 20), o valor exportado era em média de R$ 1,047 bilhão. Na quarta semana (21 a 27 de maio), com o início da greve, o valor ficou em R$ 699 milhões (-33,23%) e, na quinta semana (28 a 31 de maio) ficou em R$ 642 milhões (- 38,68%). As importações também foram afetadas pela paralisação. A média diária caiu de R$ 673 milhões na terceira semana (14 a 20) para R$ 550 milhões na quarta (-18%) e R$ 459 milhões na quinta (-31%).