Com greve de caminhoneiros, junho tem inflação mais alta desde 2015

Greve dos caminhoneiros: a paralisação na BR 262, em Viana, durou dez dias Crédito: Internauta Bruno Grassi

Impactada pelos 10 dias de greve dos caminhoneiros, a Grande Vitória registrou a inflação mais alta desde março de 2015, quando o Espírito Santo vivia o pior momento da crise hídrica. De acordo com o levantamento do IBGE divulgado nesta sexta-feira (6), o mês de junho registrou um aumento de 1,29% no preço dos produtos.

A greve, que durou até o dia 30 de maio, gerou um aumento de 0,98% no preço dos transportes "que se refletiu na alta de outros produtos", divulgou o IBGE. Entre os itens que mais aumentaram estão alguns que sumiram das prateleiras dos supermercados durante a paralisação, como a batata-inglesa, com alta de 21,62%; o leite longa vida, com 20,77%; além do alho (14,44%) e a farinha de trigo 13,34%, que são produtos importados.

A alta do dólar, motivada pelo aumento da taxa de juros na economia norte-americana, também influenciou na elevação dos preços de produtos importados.

Por outro lado, o tomate registrou queda significativa no período, com redução de 24,75%. O óleo diesel, por conta da isenção de alguns impostos, também ficou mais barato, com baixa de 9,29%.

MAIOR ALTA DESDE 2015

Esta é a segunda maior alta da série histórica do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no Espírito Santo, que começa a partir de 2014. A inflação mensal não fica acima de 1% desde janeiro de 2016. Em março de 2015, o índice chegou a 1,45% motivada pela crise hídrica no Estado, que atingia um de seus momentos mais críticos com a falta de chuvas e o assoreamento de rios.

Naquele momento, outro fator que motivou o aumento era o acirramento da crise política nacional, que resultaria no impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), pouco mais de um ano depois.

No acumulado do ano, que contabiliza a variação de preços desde janeiro de 2018, o índice já alcança 2,72%. Desde junho do ano passado, o acumulado é de 3,99%.No cenário nacional, a inflação de junho ficou em 1,26%, o maior índice para este mês desde 1995, há 23 anos.