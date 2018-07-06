Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Com greve de caminhoneiros, junho tem inflação mais alta desde 2015
Grande Vitória

Com greve de caminhoneiros, junho tem inflação mais alta desde 2015

Os preços dos produtos na Grande Vitória registraram alta de 1,29%. Para o IBGE, a paralisação dos caminhoneiros foi um dos fatores que elevou a inflação

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 13:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 13:54
Greve dos caminhoneiros: a paralisação na BR 262, em Viana, durou dez dias Crédito: Internauta Bruno Grassi
Impactada pelos 10 dias de greve dos caminhoneiros, a Grande Vitória registrou a inflação mais alta desde março de 2015, quando o Espírito Santo vivia o pior momento da crise hídrica. De acordo com o levantamento do IBGE divulgado nesta sexta-feira (6), o mês de junho registrou um aumento de 1,29% no preço dos produtos.
A greve, que durou até o dia 30 de maio, gerou um aumento de 0,98% no preço dos transportes "que se refletiu na alta de outros produtos", divulgou o IBGE. Entre os itens que mais aumentaram estão alguns que sumiram das prateleiras dos supermercados durante a paralisação, como a batata-inglesa, com alta de 21,62%; o leite longa vida, com 20,77%; além do alho (14,44%) e a farinha de trigo 13,34%, que são produtos importados.
A alta do dólar, motivada pelo aumento da taxa de juros na economia norte-americana, também influenciou na elevação dos preços de produtos importados.
Por outro lado, o tomate registrou queda significativa no período, com redução de 24,75%. O óleo diesel, por conta da isenção de alguns impostos, também ficou mais barato, com baixa de 9,29%.
MAIOR ALTA DESDE 2015
Esta é a segunda maior alta da série histórica do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no Espírito Santo, que começa a partir de 2014. A inflação mensal não fica acima de 1% desde janeiro de 2016. Em março de 2015, o índice chegou a 1,45% motivada pela crise hídrica no Estado, que atingia um de seus momentos mais críticos com a falta de chuvas e o assoreamento de rios.
Naquele momento, outro fator que motivou o aumento era o acirramento da crise política nacional, que resultaria no impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), pouco mais de um ano depois.
No acumulado do ano, que contabiliza a variação de preços desde janeiro de 2018, o índice já alcança 2,72%. Desde junho do ano passado, o acumulado é de 3,99%.No cenário nacional, a inflação de junho ficou em 1,26%, o maior índice para este mês desde 1995, há 23 anos. 
VEJA OS PRODUTOS QUE TIVERAM MAIOR VARIAÇÃO DE PREÇO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados