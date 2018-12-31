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Reajuste

Com fim de subsídio, Petrobras sobe preço do diesel em 2,5%

A companhia diz que o novo preço é 11,75% inferior ao praticado no dia 31 de maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2018 às 14:24

Publicado em 31 de Dezembro de 2018 às 14:24

Diesel - gasolina - preço - combustível Crédito: Reprodução/Pixabay
A Petrobras elevará o preço do diesel em 2,5% nesta terça (1), quando termina o programa de subvenção criado no fim de maio para encerrar a paralisação dos caminhoneiros.
Segundo a estatal, o preço médio do combustível em suas refinarias passará a R$ 1,8545 por litro, alta de R$ 0,0457 por litro com relação ao vigente nesta segunda (31), último dia de subvenção.
A companhia diz ainda, em nota, que o novo preço é 11,75% inferior ao praticado no dia 31 de maio, o último antes da intervenção federal nos preços.
"Com o ajuste anunciado hoje, há uma queda de 2,1% em 12 meses no preço médio do diesel comercializado pela Petrobras", disse a estatal.
O programa de subvenção garantiu ressarcimento de até R$ 0,30 por litro a empresas que se comprometessem a vender diesel a preços definidos pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis).
O governo Temer separou R$ 9,5 bilhões para bancar o subsídio, mas, com a queda das cotações do petróleo e o recuo do câmbio após a eleição, a necessidade de recursos será menor.
O cenário favoreceu também o governo Bolsonaro, já que não haverá repique de preços com a retirada do subsídio.
Considerando que o preço cobrado pela Petrobras corresponde a metade do valor de venda do produto nos postos - o restante são impostos e margens de lucro - o repasse ao consumidor ficaria em torno de R$ 0,02 por litro.

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