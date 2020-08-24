AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Com espera por pacote do governo, dólar fecha em queda, a R$ 5,5918
Câmbio

Com espera por pacote do governo, dólar fecha em queda, a R$ 5,5918

A divisa americana oscilou em leve baixa, em torno da estabilidade, indicando que os investidores operaram aguardando o pacote de estímulos econômicos prometido por Guedes

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 18:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 18:20
Dólar está em alta
O dólar à vista fechou em queda de 0,26% Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Em compasso de espera. Este foi o tom do movimento do dólar frente ao real na etapa vespertina dos negócios desta segunda-feira (24), um dia positivo para os ativos financeiros tanto no Brasil quanto no exterior. A divisa americana oscilou em leve baixa, em torno da estabilidade, indicando que os investidores operaram aguardando o pacote de estímulos econômicos prometido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, mas sem deixar o real ampliar valorização, com a cotação não se afastando muito da marca dos R$ 5,60.
Nem mesmo as declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante evento o Estadão Live Talks, promovida pelo Grupo Estado, foram capazes da ampliar alguma direção no segmento de câmbio. O dólar à vista fechou em queda de 0,26%, a R$ 5,5918.
Para Alexandre Almeida, economista da CM Capital, a movimentação no mercado de câmbio tanto na semana passada quanto no início desta ainda está envolta nos temores sobre o equilíbrio fiscal, que desde março vem ganhando o centro das discussões.

Veja Também

Com exterior positivo, Bolsa fecha em alta de 0,77%

Renda Brasil, obras, privatizações e novo 'Minha Casa' em pacotão do Guedes

Criação de empregos em julho é notícia extraordinária, diz Guedes

"O pacote de estímulos, por um lado é bom, mas por outro volta a gerar ruído sobre a ferida fiscal, com dúvidas sobre se o país terá robustez para levar adiante os estímulos", disse ele, explicando que é preciso deixar claro de onde sairão os recursos para novos gastos que podem impulsionar a retomada econômica, tanto em relação aos projetos de infraestrutura que estão sendo aventados quanto à ampliação do programa de renda.
Nesta segunda à tarde, Campos Neto disse que já é possível verificar um início de recuperação em "V" da economia, mas tende a se abrandar. Na avaliação de Alexandre Almeida, ele quis dizer que a recuperação não vai ser tão vertiginosa, na intensidade, quanto a queda que ocorreu. "Esse é um cuidado de quem trabalha com expectativas", disse o economista.
O movimento de desvalorização do dólar desde cedo estava ligado a um sentimento de melhora no cenário externo, com expectativa de vacina experimental nos Estados Unidos. No entanto, diz o economista da CM Capital, na parte da tarde já não havia uma tendência clara por este motivo e também em relação a divisas pares do real.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

DNIT conclui recuperação da Ponte Fontenelle e libera travessia com capacidade total na BR-259
Dnit conclui obra na Ponte Fontenelle e tráfego é totalmente liberado na BR 259
Imagem de destaque
'Eu ficava até 14h por dia no celular. Estou fazendo terapia para combater meu vício'
Imagem de destaque
De 'aluno' a rival na Copa: como Brasil ajudou Japão a dar um salto no futebol

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados